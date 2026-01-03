Edit Profile
    రాజముద్రతో పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు - ఈనెల 9 వరకు రైతులకు పంపిణీ

    ఏపీలో కొత్త పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ ప్రారంభమైంది. అధికారిక చిహ్నంతో కూడిన 22 లక్షల పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాలను రైతులకు అందిస్తున్నారు. గ్రామసభల ద్వారా వీటిని రైతులకు అందజేస్తున్నారు. భూముల రీసర్వే పూర్తి అయిన గ్రామాల్లో మాత్రమే వీటిని పంపిణీ చేస్తున్నారు.

    Published on: Jan 03, 2026 10:03 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    భూముల రీసర్వే పూర్తయిన గ్రామాల్లో 22 లక్షల కొత్త పట్టాదారు పాస్ బుక్ ల పంపిణీని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. కొత్త పాస్ పుస్తకాల పంపిణీని ప్రజలకు నూతన సంవత్సర కానుకగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభివర్ణించారు. అధికారిక చిహ్నంతో మాత్రమే వీటిని అందిస్తున్నామని చెప్పారు.

    కొత్త పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం
    కొత్త పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం

    రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపణీపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుక్రవారం సమీక్షించారు. గత ప్రభుత్వంలో నాటి సీఎం ఫోటోలతో భూమి హక్కు పత్రాల పంపిణీ చేశారని విమర్శించారు. నాటి ప్రభుత్వ చర్యలపై ప్రజల అసంతృప్తి నేపథ్యంలో... రీ సర్వే తప్పులను సరిదిద్ది కొత్త పాసుపుస్తకాలు ఇస్తామని కూటమి పార్టీలు హామీనిచ్చాయని గుర్తు చేశారు.

    “ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చినట్లుగానే రాజముద్రతో కొత్త పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టాం. రీ సర్వే పూర్తైన గ్రామాల పరిధిలో 22 లక్షల కొత్త పాసుపుస్తకాల పంపిణీ ప్రారంభమైంది. జనవరి 9వ తేదీ వరకు పాసు పుస్తకాలు పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంటుంది” అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

    “గత ప్రభుత్వ తప్పిదాలతో ప్రతి గ్రామంలో రెవెన్యూ సమస్యలు ప్రజలను పట్టిపీడిస్తున్నాయి. వివాదాలు లేని స్థలాలను కూడా రీ సర్వే పేరుతో అడ్డదిడ్డంగా చేసి వివాదాస్పదం చేశారు. భూమే ప్రాణంగా బతికే రైతులకు భూ సమస్యలు లేకుండా చేయడం మన లక్ష్యం" అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.

    "గత ప్రభుత్వం అసంబద్దంగా తెచ్చిన ల్యాండ్ టైటలింగ్ యాక్ట్ రద్దుతో ప్రజలకు అభద్రతను దూరం చేశాం. కొత్త పాసుపుస్తకాల పంపిణీ ప్రతి ఇంట్లో కొత్త సంతోషాన్ని తెస్తోంది. పాసుపుస్తకాలపై తమ బొమ్మలకు నాటి పాలకులు రూ.22 కోట్లు తగలేశారు. ప్రజలకు భూ వివాదాలు లేకుండా చేయడం అనేది ప్రథమ కర్తవ్యం కావాలి... నిర్థిష్ట సమయాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పనిచేయాలి” అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. మంత్రులు, జిల్లా కలెక్టర్లు ఈ విషయంలో ఎక్కువ చొరవ తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.

