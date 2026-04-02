ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో పెరిగిన డివిజన్ల సంఖ్య.. ఎక్కడ ఎన్ని?
Municipal Corporations : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో డివిజన్ల సంఖ్య పెరిగింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో డివిజన్ల సంఖ్యను పెంచుతూ ఏపీ మున్సిపల్ పరిపాలన శాఖ ఒక జీవో జారీ చేసింది. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం.. ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల(ఎన్నికైన సభ్యుల సంఖ్యను నిర్ధారించే) నియమావళి, 2005ను సవరించింది. డివిజన్ల సంఖ్య పెరగడం వల్ల అన్ని కార్పొరేషన్లలో ప్రస్తుత రాజకీయ సమీకరణాలు మారతాయి. అలాగే మేయర్ ఎన్నికలపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
జీవీఎంసీలో ప్రస్తుతం 98 డివిజన్లు ఉన్నాయి. వీటిని 120 డివిజన్లకు పెంచారు. విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో డివిజన్ల సంఖ్య 64 నుంచి 86కు పెరిగాయి. గుంటూరు కార్పొరేషన్లో ప్రస్తుతం ఉన్న 57 డివిజన్లతో పాటు అదనంగా 19 డివిజన్లు చేరాయి. దీంతో ఆ సంఖ్య 76కు పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో డివిజన్ల సంఖ్యను 18 పెంచారు. కర్నూలు, తిరుపతి, కడప కార్పొరేషన్లలో సంఖ్య 16 పెరిగింది. ఏలూరు, అనంతపురం, ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో డివిజన్ల సంఖ్య 12 పెరిగింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కార్పొరేషన్లలో డివిజన్ల సంఖ్యను పెంచుతూ మున్సిపల్ పరిపాలన కమిషనర్, డైరెక్టర్ డాక్టర్ పి.సంపత్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
పెరిగిన డివిజన్లు
- జీవీఎంసీ 120
- విజయవాడ 86
- గుంటూరు 76
- నెల్లూరు 72
- కర్నూలు 68
- తిరుపతి 66
- కడప 66
- ఏలూరు 62
- అనంతపురం 62
- ఒంగోలు 62
- విజయనగరం 62
- చిత్తూరు 60
- మచిలీపట్నం 60
ఏపీలోని అత్యధిక పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో పాలకవర్గాల పదవీకాలం ముగిసింది. దీంతో ప్రత్యేక అధికారుల పాలన అమలులోకి వచ్చింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే డివిజన్ల పెంపు జరిగింది. మున్సిపాలిటీలో వార్డులను కూడా పెంచనుంది ప్రభుత్వం.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.