2026-27 సంవత్సరానికి రూ.4047.12 కోట్ల బడ్జెట్ను ఆమోదించిన జీవీఎంసీ
గ్రేటర్ విశాజీఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(GVMC) 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ అంచనాలను సమర్పించింది. రూ.4047.12 కోట్ల బడ్జెట్ను ఆమోదించింది.
జీవీఎంసీ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.4,047.12 కోట్ల బడ్జెట్ను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. అయితే మొత్తం వసూళ్లు రూ.4,180.37 కోట్లు, వ్యయం రూ.4,047.12 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. దీనితో ముగింపు బ్యాలెన్స్ రూ.133.25 కోట్లు మిగిలి ఉంది.
మేయర్ పిలా శ్రీనివాస్ రావు బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. తరువాత దీనిని పరిశీలకుడు వాసుదేవ రెడ్డి వివరంగా వివరించారు. అంచనాలలో రూ.365.96 కోట్ల ప్రారంభ బ్యాలెన్స్, అన్ని విభాగాల కింద రూ.3,814.41 కోట్ల వసూళ్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత కౌన్సిల్ పదవీకాలం వచ్చే నెలలో ముగియనున్నందున ఇది చివరి బడ్జెట్ సెషన్ అని సభ్యులు పేర్కొన్నారు. జీవీఎంసీ వృద్ధిని మేయర్ హైలైట్ చేశారు. దాని బడ్జెట్ ప్రారంభంలో రూ.3 కోట్లు మాత్రమే ఉండేదని, ఇప్పుడు రూ.4,000 కోట్లు దాటిందని గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఈ సమావేశంలో తీవ్ర రాజకీయ చర్చ జరిగింది. గత పాలనలతో పోలిస్తే కేటాయింపులు తగ్గాయని వైసీపీ కార్పొరేటర్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అయితే చివరికి అభివృద్ధి పనుల కొనసాగించేందుకు బడ్జెట్ను ఆమోదించారు. ఫ్లోర్ లీడర్ బాణాల శ్రీనివాస్ రావు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో అధిక నిధుల ఉండేవని గుర్తు చేసుకున్నారు. కుల ఆధారిత కేటాయింపులపై కార్పొరేటర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
కొన్ని నియోజకవర్గాలను నిర్లక్ష్యం చేశారని కార్పొరేటర్లు ఆరోపించారు. మొత్తం 98 వార్డులకు నిధులను సమానంగా పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వైసీపీ పాలనలో కేటాయింపులతో పోల్చాలని ఎన్డీఏ కార్పొరేటర్లు డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు వామపక్ష కార్పొరేటర్లు కేంద్రం, రాష్ట్రం రెండింటి నుండి ఎక్కువ మద్దతును ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
కార్పొరేటర్ల గౌరవ వేతనంపై చర్చ జరిగింది. నెలవారీ మొత్తాన్ని రూ.6,000 నుండి రూ.12,000కి పెంచే ప్రతిపాదన ఆమోదం పొందాలని కోరారు. గత సంవత్సరం జీతాల కోసం రూ.1 కోటి ఖర్చు చేశారు. లైబ్రరీ సెస్సు చెల్లింపు కోసం రూ.40 కోట్లు, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కు రూ.200 కోట్లు, బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న రుణాలపై అసలు తీర్చేందుకు రూ.35 కోట్లు.. ఇలా మొత్తం సాధారణ పరిపాలన కోసం రూ.365.82 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేసింది జీవీఎంసీ.
ఇంజనీరింగ్ విభాగం రోడ్ల నిర్వహణకు రూ.80 కోట్లు అంచనా వేశారు. రోడ్ల అన్యుటీకి రూ.25 కోట్లు, గుంతలు పూడ్చడానికి రూ.4 కోట్లు, వంతెనలు, కల్వర్టుల నిర్మాణానికి రూ.10 కోట్లు, వరదనీటి కాల్వల నిర్మాణానికి రూ.15 కోట్లు, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ నిర్వహణకు రూ.1.5 కోట్లు, మురుగునీటి కాలువలకు రూ.15 కోట్లు, ట్రాఫిక్ ఐలాండ్స్, సెంట్రల్ మీడియన్ల నిర్వహణ కోసం రూ.31 కోట్లు అంచనాగా ఉంది.