    మేడారం పనుల నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకూడదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

    మేడారం ఆలయం చుట్టూ పచ్చదనాన్ని పెంపొందించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఆలయం చుట్టూ నాలుగు వైపులా ఫ్లడ్‌లైట్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.

    Published on: Dec 01, 2025 3:21 PM IST
    By Anand Sai
    2026లో జరిగే సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర దృష్ట్యా మేడారంలో జరుగుతున్న పనుల నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకూడదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌లోని తన నివాసంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మేడారం పనులపై ఆరా తీశారు. ఆలయం దగ్గర ఉన్న చెట్లను తొలగించవద్దని ఆదేశించారు. నాణ్యత విషయంలో అస్సలు రాజీపడవద్దు, నిర్మాణ పనుల్లో విమర్శలకు అవకాశం ఇవ్వవద్దు అని స్పష్టం చేశారు.

    సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
    సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

    అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా కొనసాగుతున్న పనుల గురించి ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఆయన కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు. ఆలయం దగ్గర వరద నీరు నిలిచిపోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఆలయం వద్ద నాలుగు వైపులా ఫ్లడ్‌లైట్లు ఏర్పాటు చేయాలని, ఆలయం చుట్టూ పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడంతో పాటు గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చేలా లైటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు.

    తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు అందించండి : సీఎం

    మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ప్రతిష్టాత్మక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణాలు అందించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి HUDCO ఛైర్మన్ సంజయ్ కులశ్రేష్ఠను కోరారు. సోమవారం హైదరాబాద్‌లో ముఖ్యమంత్రితో HUDCO చైర్మన్ సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులైన భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ పొడిగింపు, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్, రేడియల్ రోడ్ల నిర్మాణానికి తక్కువ వడ్డీ రేటుకు రుణాలు అందించాలని ముఖ్యమంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.

    భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ నుండి బెంగళూరు, అమరావతి మీదుగా చెన్నై వరకు గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రోడ్ల నిర్మాణం, బందర్ పోర్టుకు గ్రీన్‌ఫీల్డ్ హైవే, బుల్లెట్ రైలు గురించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి.. HUDCO ఛైర్మన్‌కు వివరించారు. గతంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న రుణాలపై అధిక వడ్డీ రేటును ఆయన దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. రుణాలపై అధిక వడ్డీ రేటు చెల్లింపు సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఛైర్మన్ సానుకూలంగా స్పందించారు.

    రాష్ట్రం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున, కొత్త ప్రాజెక్టులకు తక్కువ వడ్డీ రేటుకు రుణాలు అందించాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఇప్పటికే రుణాలు మంజూరు అయ్యాయని, మరో 10 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి రుణాలు వెంటనే విడుదల చేయడానికి కూడా HUDCO ఛైర్మన్ సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా డిసెంబర్ 8, 9 తేదీలలో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో జరిగే గ్లోబల్ సమ్మిట్‌కు హాజరు కావాలని హడ్కో ఛైర్మన్‌ను ఆహ్వానించారు.

