ప్రభాస్ కల్కి సినిమాలోని ఓల్డ్ టెంపుల్ గుర్తుందా? దానిని పునర్నిర్మించే పనిలో దేవాదాయ శాఖ!
ప్రభాస్ నటించిన కల్కి సినిమాలోని ఓల్డ్ టెంపుల్ గుర్తుందా? అది నెల్లూరు జిల్లా పెరుమాళ్లపాడులోని పురాతన శ్రీ నాగేశ్వర స్వామి ఆలయం. దీనిని పునర్నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
నెల్లూరు జిల్లా పెరుమాళ్లపాడులోని పురాతన శ్రీ నాగేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించాలని ఆలోచిస్తున్నట్టుగా దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ప్రకటించారు. మహా శివరాత్రి రోజున ఆత్మకూరు నియోజకవర్గాన్ని సందర్శించిన మంత్రి రూ.1.50 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఆలయ నిర్మాణాన్ని చేపట్టడానికి వివరణాత్మక ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు చెప్పారు. త్వరలో టెండర్లు ఆహ్వానిస్తామన్నారు. వచ్చే నెలలో పనులు ప్రారంభించవచ్చని పేర్కొన్నారు.
పెరుమాళ్లపాడులోని ఎంపీపీ పాఠశాలలో కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణానికి మంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. గ్రామస్తులను ఉద్దేశించి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. స్థానికుల సమ్మతితో పెన్నా నది దగ్గర కొత్త ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం అధికారులు ఐదు ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని గుర్తిస్తారన్నారు. ఆలయ చరిత్రను గుర్తుచేసుకుంటూ, 2021–22లో ఇసుక దిబ్బల కింద కూరుకుపోయిన పురాతన నిర్మాణాన్ని స్థానిక యువకులు గుర్తించారని మంత్రి అన్నారు. ఎన్నికల హామీ మేరకు అధికారులు ఇసుకను తొలగించి ఆ స్థలం నుండి గణపతి, శివలింగం, నాగ విగ్రహాలను వెలికితీశారన్నారు.
దీని ప్రాచీనతను పరిగణనలోకి తీసుకుని, పునర్నిర్మాణం ఆగమ శాస్త్ర సూత్రాలను అనుసరిస్తుందని నిర్ధారించుకోవడానికి ఎండోమెంట్స్, పురావస్తు శాఖతో చర్చలు జరిగాయని చెప్పారు మంత్రి. అవసరమైతే అదనపు నిధులు మంజూరు చేస్తామని అన్నారు. పూర్వీకులు ఇచ్చిన దేవాలయాలను సంరక్షించడం ప్రభుత్వ ముఖ్య లక్ష్యం అని పేర్కొన్నారు. భక్తుల మనోభావాలకు అనుగుణంగా దాని చారిత్రక ప్రాముఖ్యతకు తగిన విధంగా ఆలయాన్ని పునర్నిర్మిస్తామని అన్నారు.
పెరుమాళ్లపాడులో అభివృద్ధి పనులను ప్రస్తావిస్తూ రూ.20 లక్షలు, రూ.15 లక్షల వ్యయంతో దశలవారీగా సిమెంట్ రోడ్లు వేశామన్నారు మంత్రి ఆనం. 22 లక్షల వ్యయంతో గ్రామ ఆరోగ్య క్లినిక్ నిర్మించామన్నారు. '10 లక్షల వ్యయంతో పాఠశాల కాంపౌండ్ వాల్ పనులు చేపట్టాం. రూ.4 కోట్ల వ్యయంతో మాముదురు-గొల్లపల్లి మీదుగా కొత్త రోడ్డు మంజూరు చేశాం. రూ.3 కోట్ల విలువైన సబ్స్టేషన్ కూడా ఆమోదించాం. త్వరలో టెండర్లు పిలవనున్నాం. పెరుమాళ్లపాడు గ్రామ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది.' అని మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.