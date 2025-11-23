ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 26 జిల్లాల్లో త్వరలో ప్రత్యేక గనుల శాఖ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర గనుల శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ప్రకటించారు. ఒంగోలులోని సౌత్ బైపాస్ రోడ్డు సమీపంలో రూ.2.14 కోట్లతో నిర్మించనున్న ప్రకాశం జిల్లా మైన్స్ అండ్ జియాలజి నూతన కార్యాలయ భవన నిర్మాణానికి మంత్రి డోల్ శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామితో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు.
అనంతరం మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి మోడల్ గనుల శాఖ కార్యాలయాన్ని ఒంగోలులో నిర్మించనున్నట్లు రవీంద్ర తెలిపారు. 20 సెంట్ల స్థలంలో దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. 'భవిష్యత్ జిల్లా యూనిట్లన్నింటికీ ఒక నమూనాగా ఉపయోగపడే ఆధునిక, సమర్థవంతమైన కార్యాలయాన్ని మేం అభివృద్ధి చేస్తున్నాం.' అని మంత్రి వెల్లడించారు.
రాష్ట్రంలో ఇసుక కొరత లేకుండా ఉచిత ఇసుక విధానాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నామని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పునరుద్ఘాటించారు. ప్రకాశం జిల్లాలో కీలకమైన పరిశ్రమ అయిన గ్రానైట్ రంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక ఆకర్షణను ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తూ, ప్రపంచ కంపెనీలకు విశాఖపట్నం ప్రముఖ గమ్యస్థానంగా ఎదుగుతోందని, గూగుల్ అక్కడ కార్యకలాపాలను స్థాపించడానికి ఆసక్తి వ్యక్తం చేస్తోందని రవీంద్ర అన్నారు. ఇటీవలి విశాఖపట్నం పెట్టుబడిదారుల సమ్మిట్ రూ.13.5 లక్షల కోట్ల విలువైన పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలను ఆకర్షించిందన్నారు. ఇది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 17.5 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించగలదని మంత్రి రవీంద్ర పేర్కొన్నారు.
ఒంగోలులో ఈ కార్యాలయం ఏర్పాటును సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి వీరాంజనేయస్వామి స్వాగతించారు. ఇది స్థానిక గ్రానైట్ పారిశ్రామికవేత్తలకు గణనీయంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఒంగోలు ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులురెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు దామచర్ల జనార్దన్రావు, బీఎన్ విజయ్కుమార్, ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి, రాష్ట్ర మారిటైమ్ బోర్డు ఛైర్మన్ దామచర్ల సత్య, ఒంగోలు మేయర్ గంగాడ సుజాత, ఓయూడీఏ ఛైర్మన్ షేక్ రియాజ్, ఉన్నతాధికారులు, గ్రానైట్ పరిశ్రమ ప్రతినిధులు, పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.