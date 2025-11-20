అత్యవసర అలర్ట్: క్రోమ్ యూజర్లకు గూగుల్ నుండి తక్షణ సెక్యూరిటీ అప్డేట్
క్రోమ్ (Chrome) వినియోగదారులకు గూగుల్ సంస్థ ఒక అత్యవసర భద్రతా హెచ్చరికను జారీ చేసింది. ఇప్పటికే సైబర్ దాడికి గురవుతున్న ఒక కీలకమైన 'జీరో-డే' (Zero-Day) లోపాన్ని సరిదిద్దడానికి ఈ తక్షణ అప్డేట్ను విడుదల చేసింది. ఆలస్యం చేయకుండా తమ బ్రౌజర్ను తక్షణమే అప్డేట్ చేసుకోవాలని గూగుల్ నొక్కి చెప్పింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది గూగుల్ క్రోమ్ వినియోగదారులకు ఒక అత్యవసర హెచ్చరిక అందింది. బ్రౌజర్లో ఉన్న ఒక తీవ్రమైన లోపాన్ని (Flaw) హ్యాకర్లు ఇప్పటికే ఉపయోగించుకోవడం ప్రారంభించారని గుర్తించిన తరువాత, గూగుల్ సంస్థ హడావుడిగా సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ను విడుదల చేసింది.
ఈ లోపం కారణంగా రెండు బిలియన్లకు పైగా వినియోగదారులు తక్షణ ప్రమాదంలో ఉన్నందున, డెస్క్టాప్లో క్రోమ్ను ఉపయోగించే వినియోగదారులు అంతా వీలైనంత త్వరగా కొత్త అప్డేట్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని గూగుల్ కోరింది. విండోస్ (Windows), మ్యాక్ఓఎస్ (macOS), లైనక్స్ (Linux) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వాడుతున్న వారందరికీ ఈ అప్డేట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
జీరో-డే లోపం అంటే ఏమిటి?
ఈ సమస్యకు కారణమైన లోపాన్ని టెక్నికల్గా ‘జీరో-డే ఫ్లా’ (Zero-Day Flaw) అని అంటారు. అంటే, ఆ లోపం గురించి కంపెనీకి తెలిసిన రోజునే (సున్నా రోజులు) హ్యాకర్లు దానిని ఉపయోగించి దాడి చేయడం ప్రారంభించారన్నమాట.
గూగుల్ ఈ లోపాన్ని CVE-2025-13223 గా గుర్తించింది. ఇది క్రోమ్ బ్రౌజర్లోని ముఖ్యమైన V8 జావాస్క్రిప్ట్ ఇంజన్కు సంబంధించినదని వెల్లడించింది. దీనిని “టైప్ కన్ఫ్యూజన్” (Type Confusion) లోపంగా పిలుస్తారు. దీని అర్థం ఏమిటంటే, హ్యాకర్లు రూపొందించిన కొన్ని ప్రత్యేక వెబ్సైట్ కంటెంట్ను బ్రౌజర్ లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు, అది మెమరీని సరిగ్గా నిర్వహించడంలో విఫలమవుతుంది.
ఈ సమస్య వలన ప్రమాదకరమైన వెబ్పేజీలు అవాంఛిత కోడ్ను మీ సిస్టమ్లోకి పంపడానికి లేదా క్రోమ్ను క్రాష్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది.
పూర్తి వివరాలు ఎందుకు లేవు?
ప్రస్తుతానికి, ఈ సాంకేతిక వివరాలను పూర్తిగా వెల్లడించకూడదని గూగుల్ నిర్ణయించుకుంది. చాలా మంది వినియోగదారులు అప్డేట్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాతే పూర్తి సమాచారాన్ని విడుదల చేస్తామని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనికి కారణం – పూర్తి వివరాలు తెలిస్తే, ఇంకా ప్యాచ్ వేయని సిస్టమ్లపై దాడి చేయడానికి హ్యాకర్లకు మరింత సహాయం చేసినట్లవుతుంది. ఆ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికే గూగుల్ ఈ జాగ్రత్త తీసుకుంది.
భారతీయులకు ప్రత్యేక హెచ్చరిక
భారతదేశంలో వ్యక్తిగత కంప్యూటర్లు, ఆఫీస్ సిస్టమ్లు, విద్యాసంస్థల్లోని షేర్డ్ కంప్యూటర్లలో క్రోమ్ బ్రౌజర్ను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. కాబట్టి, భారతీయ వినియోగదారులు ఈ హెచ్చరికను చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి.
క్రోమ్ కోర్ టెక్నాలజీ (Chromium)పై ఆధారపడిన ఒపెరా (Opera), ఎడ్జ్ (Edge), బ్రేవ్ (Brave) వంటి థర్డ్-పార్టీ బ్రౌజర్లను ఉపయోగించే వారు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆయా బ్రౌజర్ల డెవలపర్లు కూడా త్వరలో అప్డేట్లను విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది.
సురక్షితంగా ఉండటానికి చేయవలసినవి:
మీరు సురక్షితంగా ఉన్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి ఈ క్రింది దశలను తక్షణమే పాటించండి:
క్రోమ్ను వెంటనే అప్డేట్ చేయండి.
క్రోమ్ బ్రౌజర్లో కుడివైపు పైభాగంలో ఉన్న మూడు చుక్కల మెనూ (Menu) పై క్లిక్ చేయండి.
అందులో ‘Help’ (సహాయం) > ‘About Google Chrome’ (గూగుల్ క్రోమ్ గురించి) ఎంపికను క్లిక్ చేయండి.
క్రోమ్ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ను డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది.
బ్రౌజర్ను రీస్టార్ట్ చేయండి: ప్యాచ్ పూర్తిగా పనిచేయాలంటే, అప్డేట్ పూర్తయిన తర్వాత మీరు క్రోమ్ను మూసివేసి, మళ్లీ తెరవాల్సి ఉంటుంది. తెరపై ‘Relaunch’ (తిరిగి ప్రారంభించు) బటన్ కనిపిస్తే, దానిపై క్లిక్ చేయండి.
మీ వెర్షన్ను నిర్ధారించుకోండి: అప్డేట్ తర్వాత మీ బ్రౌజర్ లేటెస్ట్ స్టేబుల్ బిల్డ్కు (Windows: 142.0.7444.175/.176 లేదా ఆ పై వెర్షన్) మారిందో లేదో ‘About Google Chrome’ పేజీలో చెక్ చేసుకోండి.
క్రోమియం ఆధారిత బ్రౌజర్లను అప్డేట్ చేయండి: మీరు ఒపెరా, ఎడ్జ్ లేదా బ్రేవ్ వంటి బ్రౌజర్లను వాడుతున్నట్లయితే, వాటిలో కూడా అప్డేట్ల కోసం తనిఖీ చేయండి.
అపరిచిత వెబ్సైట్లకు దూరంగా ఉండండి: మీ బ్రౌజర్ అప్డేట్ అయ్యే వరకు, అనుమానాస్పద సైట్లను సందర్శించడం మానుకోండి.
తెలియని లింక్లను క్లిక్ చేయొద్దు: ఈమెయిల్, సోషల్ మీడియా లేదా మెసేజింగ్ యాప్ల ద్వారా తెలియని వ్యక్తులు పంపే లింక్లను అస్సలు క్లిక్ చేయవద్దు.