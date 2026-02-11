Edit Profile
    ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1పై హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు.. మూల్యాంకనంలో అక్రమాలపై సిట్

    ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1పై కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మూల్యాంకనంలో అక్రమాలపై సిట్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

    Published on: Feb 11, 2026 4:56 PM IST
    By Anand Sai
    ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 పరీక్ష మూల్యాంకనంపై ఏపీ హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. గ్రూప్ 1 పరీక్ష మూల్యాంకనంలో అక్రమాలను నిగ్గు తేల్చేందుకు సిట్‌ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది కోర్టు.

    ఏపీ హైకోర్టు
    ఏపీ హైకోర్టు

    'కేసు దర్యాప్తులో రాష్ట్రం వెలుపలి ఫోరెన్సిక్‌ నిపుణుల సాయం తీసుకోవాలి. ఎంపికైన అభ్యర్థుల జవాబుపత్రాలు భద్రంగా ఉన్నాయో.. లేదో.. నిర్ధారించాలి. జవాబు పత్రాలు తారుమారు చేశారా? చూడాలి.' అని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.

    మూల్యాంకనంలో అక్రమాలను బయటపెట్టేందుకుగానూ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్(సిట్) ఏర్పాటుకు హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అడిషనల్ డీజీ స్థాయి అధికారితో సిట్ ఏర్పాటు చేయేలాని పేర్కొంది. అంతేకాదు రాష్ట్రం వెలుపల ఉన్న ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల సాయం తీసుకోవాలని వ్యాఖ్యానించింది. ఎంపికైన అభ్యర్థుల జవాబు పత్రాలు భద్రంగా ఉన్నాయా లేదా అనేది చూడాలని చెప్పింది. వాటిని ఎవరైనా ట్యాంపర్ చేశారా అనేది ఫోరెన్సిక్ నిపుణులతో పరిశీలన చేయాలని న్యాయస్థానం పేర్కొంది.

    'విజయవాడలో జరిగిన మూల్యాంకనం సమయంలో ఉపయోగించిన బార్‌కోడ్‌లు, అసలు ఓఎంఆర్ షీట్లలోని వివరాలు ఒకదానితోఒకటి సరిపోలుతున్నాయా? లేదా? అనే విషయాన్ని పరిశీలించాలి. ఇప్పటికే ఎంపికై ఉద్యోగాలు చేస్తున్న అభ్యర్థులు.. దర్యాప్తును ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. వారిని అప్రాధాన్య పోస్టులకు బదిలీ చేయాలి. మార్చి 16లోగా నివేదిక సమర్పించాలి.' అని హైకోర్టు ఆదేశించింది. అంతేకాదు ఈ కేసుకు సంబంధించి అనుబంధ పిటిషన్లను పరిష్కరించిన హైకోర్టు.. ప్రధాన వ్యాజ్యాలపై విచారణ వాయిదా వేసింది.

