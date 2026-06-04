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    జూన్ 18 తర్వాత ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు.. జూన్ 7 నుంచి ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు!

    ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాల విడుదలపై విద్యాశాఖ వర్గాల నుంచి కీలక సమాచారం అందింది. జూన్ 18 తర్వాతే ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Jun 04, 2026 8:44 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష 2026 ఫలితాలు జూన్ 18, 2026 తర్వాత ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. జూన్ 5న సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ముగిశాయి. బోర్డు తక్కువ సమయంలోనే మూల్యాంకన ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, వీలైనంత త్వరగా ఫలితాలను విడుదల చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.

    ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు
    ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

    మొదటి, రెండో సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు సప్లిమెంటరీ, ఇంప్రూవ్‌మెంట్ పరీక్షలు మే 21, 2026న ప్రారంభమయ్యాయి. తమ స్కోర్‌లను మెరుగుపరచుకుని, ఉన్నత విద్య ప్రవేశాలకు అర్హత సాధించాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.

    పరీక్షలు ముగిసిన తర్వాత సుమారు రెండు వారాల్లోగా అధికారులు మూల్యాంకన ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుత షెడ్యూల్ ప్రకారం, ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు 2026 జూన్ 18 తర్వాత ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని, ఫలితాల ప్రకటనకు సంబంధించిన అధికారిక అప్‌డేట్‌లను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయాలి.

    ఈ సంవత్సరం ఒక ముఖ్యమైన విశేషం ఏమిటంటే, ద్వితీయ సంవత్సర ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు ఇంప్రూవ్‌మెంట్ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అవకాశం కల్పించడం. ఈ సదుపాయాన్ని మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టారు. ప్రవేశాలు, ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం విద్యార్థులు తమ స్కోర్‌లను మెరుగుపరుచుకోవడంలో సహాయపడటమే దీని లక్ష్యం.

    ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు సప్లిమెంటరీ అభ్యర్థుల కోసం ప్రాక్టికల్ పరీక్షలను కూడా షెడ్యూల్ చేసింది. ప్రాక్టికల్ పరీక్షల తేదీలు జూన్ 7 నుండి జూన్ 11, 2026 వరకు జరుగుతాయి.

    పరీక్షలు ముగిసిన తర్వాత దాదాపు రెండు వారాల్లోనే (సుమారు 13 రోజుల్లో) స్పాట్ వాల్యుయేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుత షెడ్యూల్, అంచనాల ప్రకారం, జూన్ 18వ తేదీ దాటిన తర్వాతే ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు వెల్లడికానున్నాయి.

    ముఖ్యమైన విషయాలు

    ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జూన్ 5, 2026తో ముగుస్తాయి.

    ఫలితాలు జూన్ 18 తర్వాతే విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    కేవలం 13 రోజుల్లోనే జవాబు పత్రాల మూల్యాంకన ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది.

    సప్లిమెంటరీ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు జూన్ 7 నుంచి జూన్ 11 వరకు జరుగుతాయి.

    ద్వితీయ సంవత్సర విద్యార్థులను మొదటిసారిగా ఇంప్రూవ్‌మెంట్ పరీక్షలకు హాజరయ్యేందుకు అనుమతించారు.

    ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులు, కచ్చితమైన ఫలితాల తేదీ, ఫలితాల డైరెక్ట్ లింక్ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యా బోర్డు నుండి వెలువడే అధికారిక ప్రకటనలను చూడాలి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Andhra Pradesh/జూన్ 18 తర్వాత ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు.. జూన్ 7 నుంచి ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు!
    Home/Andhra Pradesh/జూన్ 18 తర్వాత ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు.. జూన్ 7 నుంచి ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు!
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