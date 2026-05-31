    TG TET 2026 Schedule : టీజీ టెట్ 2026 షెడ్యూల్ విడుదల.. 10 సెషన్లలో పరీక్షలు

    తెలంగాణ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ జూన్ 2026 ఎడిషన్‌కు సంబంధించి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. జూన్ 16 నుంచి జూన్ 22 వరకు ఆన్‌లైన్ విధానంలో పరీక్షలు జరగనున్నాయి.

    Published on: May 31, 2026 4:43 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    జూన్ 16 నుంచి 22 వరకు జరగనున్న తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టీజీ టెట్)కు సంబంధించిన వివరణాత్మక షెడ్యూల్‌ను పాఠశాల విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షను 10 సెషన్లలో నిర్వహిస్తారు. షిఫ్ట్ I ఉదయం 9 నుంచి 11.30 వరకు, షిఫ్ట్ II మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 4.30 వరకు జరుగుతుంది.

    టీజీ టెట్ 2026
    టెట్ పేపర్ I జూన్ 16న రెండు షిఫ్టులలోనూ నిర్వహిస్తారు. అదేవిధంగా పేపర్ I, II (గణితం, సైన్స్) జూన్ 17న వరుసగా షిఫ్ట్ I, II లలో జరుగుతాయి. అదేవిధంగా పేపర్ II (గణితం మరియు సైన్స్) జూన్ 18న రెండు షిఫ్టులలోనూ జరగనుంది. పేపర్ II సాంఘిక శాస్త్రం పరీక్ష జూన్ 19న రెండు షిఫ్టులలోనూ జరగనుంది.

    జూన్ 22న షిఫ్ట్ Iలో పేపర్ II (గణితం, సైన్స్, సాంఘిక శాస్త్రం) పరీక్ష, షిఫ్ట్ IIలో హిందీ, కన్నడ, తమిళం, ఉర్దూ, మరాఠీ, సంస్కృత మాధ్యమాలలో పేపర్ I పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

    వివరణాత్మక పరీక్షా షెడ్యూల్ https://schooledu.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంది. TETలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. పేపర్ I, 1వ తరగతి నుండి 5వ తరగతి వరకు బోధించడానికి అర్హత పొందే దరఖాస్తుదారుల కోసం నిర్వహిస్తారు, అయితే పేపర్ II, 6వ తరగతి నుండి 8వ తరగతి వరకు బోధించడానికి అర్హత సాధించడం కోసం ఉంటుంది.

    ఈసారి, టెట్ (TET) కోసం మొత్తం 1,36,418 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరిలో, 32,779 మంది అభ్యర్థులు పేపర్ I కి, 86,305 మంది పేపర్ II కి, 17,334 మంది రెండు పేపర్లకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. దరఖాస్తుదారులలో 28,149 మంది ప్రభుత్వ సేవలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఉండగా.. వారిలో 13,714 మంది పురుషులు, 14,430 మంది మహిళలు, ఐదుగురు ట్రాన్స్‌జెండర్లు ఉన్నారు.

    ఐదేళ్ల కంటే తక్కువ సర్వీసు ఉన్న ఉపాధ్యాయులు మినహా.. మిగతా ఉపాధ్యాయులందరూ తమ ఉద్యోగాలను నిలుపుకోవాలంటే రెండేళ్లలోపు టెట్(TET) ఉత్తీర్ణత సాధించాలని సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులో ఆదేశించింది. ఐదేళ్ల కంటే తక్కువ సర్వీసు ఉన్న ఉపాధ్యాయులు పదోన్నతికి అర్హత పొందాలంటే టెట్‌లో ఉత్తీర్ణులవ్వాలి. అయితే ఇటీవల కోర్టు టెట్ అర్హత కాలాన్ని మూడేళ్లకు పొడిగించి, ఉద్యోగంలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు 2028 ఆగస్టు 31లోగా పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి సమయం ఇచ్చింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం మొత్తం 10 సెషన్లు, 5 రోజుల పాటు ఆన్‌లైన్ పద్ధతిలో ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయి.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Telangana/TG TET 2026 Schedule : టీజీ టెట్ 2026 షెడ్యూల్ విడుదల.. 10 సెషన్లలో పరీక్షలు
