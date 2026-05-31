TG TET 2026 Schedule : టీజీ టెట్ 2026 షెడ్యూల్ విడుదల.. 10 సెషన్లలో పరీక్షలు
తెలంగాణ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ జూన్ 2026 ఎడిషన్కు సంబంధించి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. జూన్ 16 నుంచి జూన్ 22 వరకు ఆన్లైన్ విధానంలో పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
జూన్ 16 నుంచి 22 వరకు జరగనున్న తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టీజీ టెట్)కు సంబంధించిన వివరణాత్మక షెడ్యూల్ను పాఠశాల విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షను 10 సెషన్లలో నిర్వహిస్తారు. షిఫ్ట్ I ఉదయం 9 నుంచి 11.30 వరకు, షిఫ్ట్ II మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 4.30 వరకు జరుగుతుంది.
టెట్ పేపర్ I జూన్ 16న రెండు షిఫ్టులలోనూ నిర్వహిస్తారు. అదేవిధంగా పేపర్ I, II (గణితం, సైన్స్) జూన్ 17న వరుసగా షిఫ్ట్ I, II లలో జరుగుతాయి. అదేవిధంగా పేపర్ II (గణితం మరియు సైన్స్) జూన్ 18న రెండు షిఫ్టులలోనూ జరగనుంది. పేపర్ II సాంఘిక శాస్త్రం పరీక్ష జూన్ 19న రెండు షిఫ్టులలోనూ జరగనుంది.
జూన్ 22న షిఫ్ట్ Iలో పేపర్ II (గణితం, సైన్స్, సాంఘిక శాస్త్రం) పరీక్ష, షిఫ్ట్ IIలో హిందీ, కన్నడ, తమిళం, ఉర్దూ, మరాఠీ, సంస్కృత మాధ్యమాలలో పేపర్ I పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
వివరణాత్మక పరీక్షా షెడ్యూల్ https://schooledu.telangana.gov.in వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంది. TETలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. పేపర్ I, 1వ తరగతి నుండి 5వ తరగతి వరకు బోధించడానికి అర్హత పొందే దరఖాస్తుదారుల కోసం నిర్వహిస్తారు, అయితే పేపర్ II, 6వ తరగతి నుండి 8వ తరగతి వరకు బోధించడానికి అర్హత సాధించడం కోసం ఉంటుంది.
ఈసారి, టెట్ (TET) కోసం మొత్తం 1,36,418 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరిలో, 32,779 మంది అభ్యర్థులు పేపర్ I కి, 86,305 మంది పేపర్ II కి, 17,334 మంది రెండు పేపర్లకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. దరఖాస్తుదారులలో 28,149 మంది ప్రభుత్వ సేవలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఉండగా.. వారిలో 13,714 మంది పురుషులు, 14,430 మంది మహిళలు, ఐదుగురు ట్రాన్స్జెండర్లు ఉన్నారు.
ఐదేళ్ల కంటే తక్కువ సర్వీసు ఉన్న ఉపాధ్యాయులు మినహా.. మిగతా ఉపాధ్యాయులందరూ తమ ఉద్యోగాలను నిలుపుకోవాలంటే రెండేళ్లలోపు టెట్(TET) ఉత్తీర్ణత సాధించాలని సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులో ఆదేశించింది. ఐదేళ్ల కంటే తక్కువ సర్వీసు ఉన్న ఉపాధ్యాయులు పదోన్నతికి అర్హత పొందాలంటే టెట్లో ఉత్తీర్ణులవ్వాలి. అయితే ఇటీవల కోర్టు టెట్ అర్హత కాలాన్ని మూడేళ్లకు పొడిగించి, ఉద్యోగంలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు 2028 ఆగస్టు 31లోగా పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి సమయం ఇచ్చింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం మొత్తం 10 సెషన్లు, 5 రోజుల పాటు ఆన్లైన్ పద్ధతిలో ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయి.
