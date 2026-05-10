    ఆ నిర్ణయం వెనక్కు.. తెలంగాణలో యథావిధిగా ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్లు

    Telangana Inter Admissions : తెలంగాణలో పాఠశాల విద్యా శాఖలో ఇంటర్ విద్యను విలీనం చేయడం అనే నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం వాయిదా వేసింది. పలు కారణాల దృష్ట్యా ఇంటర్ అడ్మిషన్లు యథావిధిగా కొనసాగిస్తోంది.

    Published on: May 10, 2026 11:33 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    ఇంటర్మీడియట్ విద్యను పాఠశాల విద్యా శాఖలో విలీనం చేయడంలో సమయం పరిమితంగా ఉండటం, అనేక సాంకేతిక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయని పేర్కొంటూ వెనక్కు తగ్గినట్టుగా తెలుస్తోంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలను యథావిధిగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. విద్యార్థుల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకుండా ఉండేందుకు, ప్రవేశ ప్రక్రియను తక్షణమే ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.

    తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు
    ప్రస్తుత ఇంటర్మీడియట్ విధానాన్ని రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో సీబీఎస్ఈ నమూనాలో 11, 12 తరగతులను ప్రవేశపెట్టాలని తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ గతంలో సిఫార్సు చేసింది. ఇలా చేయడం వల్ల విద్యార్థులు చదువు మానేయడాన్ని తగ్గించవచ్చని కూడా వాదించింది.

    దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాలు, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న పాఠశాలలతో సహా, ఇప్పటికే 11, 12 తరగతుల విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి. అయితే తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ విద్య ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ కోర్సులు ప్రత్యేక జూనియర్ కళాశాలల్లో అందిస్తున్నందున, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న చాలా మంది విద్యార్థులు పాఠశాల విద్య తర్వాత తమ చదువును కొనసాగించలేకపోతున్నారని అధికారులు గుర్తించారు.

    ఈ నేపథ్యంలో, ఇంటర్మీడియట్ విద్యను ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థగా కొనసాగించకుండా దానిని 11, 12 తరగతులుగా సాధారణ పాఠశాల పాఠ్యప్రణాళికలో విలీనం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గతంలో అధికారులకు సూచించారు. తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ కూడా తన నివేదికలో ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించింది.

    అయితే ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ఇటీవల వెలువడిన ప్రకటన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులలో ఆందోళన రేకెత్తించింది. దీని అనంతరం, ముఖ్యమంత్రి ఎంపీ వేమ్ నరేందర్ రెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, ముఖ్య కార్యదర్శి శేషాద్రి, ప్రత్యేక కార్యదర్శి అజిత్ రెడ్డి, కార్యదర్శి మాణిక్ రాజ్, విద్యాశాఖ కమిషనర్ యోగితా రాణాలతో చర్చలు జరిపారు.

    ఈ విషయాన్ని సమీక్షించిన అనంతరం అనేక సాంకేతిక, పరిపాలనాపరమైన సమస్యలను సమగ్రంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తించి, ప్రభుత్వం విలీన ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించింది.

    ప్రతిపాదిత విలీనంపై సంబంధిత వర్గాలన్నింటితో విస్తృతంగా సంప్రదింపులు జరపాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. తెలంగాణ విద్యా విధానాన్ని రూపొందించడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఈ అంశంపై అధ్యయనం చేసి, తన సిఫార్సులను సమర్పించాలని కూడా సూచించారు. శాసనసభలో చర్చల అనంతరం విలీనంపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

