ఆ నిర్ణయం వెనక్కు.. తెలంగాణలో యథావిధిగా ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్లు
Telangana Inter Admissions : తెలంగాణలో పాఠశాల విద్యా శాఖలో ఇంటర్ విద్యను విలీనం చేయడం అనే నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం వాయిదా వేసింది. పలు కారణాల దృష్ట్యా ఇంటర్ అడ్మిషన్లు యథావిధిగా కొనసాగిస్తోంది.
ఇంటర్మీడియట్ విద్యను పాఠశాల విద్యా శాఖలో విలీనం చేయడంలో సమయం పరిమితంగా ఉండటం, అనేక సాంకేతిక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయని పేర్కొంటూ వెనక్కు తగ్గినట్టుగా తెలుస్తోంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలను యథావిధిగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. విద్యార్థుల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకుండా ఉండేందుకు, ప్రవేశ ప్రక్రియను తక్షణమే ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
ప్రస్తుత ఇంటర్మీడియట్ విధానాన్ని రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో సీబీఎస్ఈ నమూనాలో 11, 12 తరగతులను ప్రవేశపెట్టాలని తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ గతంలో సిఫార్సు చేసింది. ఇలా చేయడం వల్ల విద్యార్థులు చదువు మానేయడాన్ని తగ్గించవచ్చని కూడా వాదించింది.
దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాలు, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్కు అనుబంధంగా ఉన్న పాఠశాలలతో సహా, ఇప్పటికే 11, 12 తరగతుల విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి. అయితే తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ విద్య ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ కోర్సులు ప్రత్యేక జూనియర్ కళాశాలల్లో అందిస్తున్నందున, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న చాలా మంది విద్యార్థులు పాఠశాల విద్య తర్వాత తమ చదువును కొనసాగించలేకపోతున్నారని అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ నేపథ్యంలో, ఇంటర్మీడియట్ విద్యను ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థగా కొనసాగించకుండా దానిని 11, 12 తరగతులుగా సాధారణ పాఠశాల పాఠ్యప్రణాళికలో విలీనం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గతంలో అధికారులకు సూచించారు. తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ కూడా తన నివేదికలో ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించింది.
అయితే ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ఇటీవల వెలువడిన ప్రకటన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులలో ఆందోళన రేకెత్తించింది. దీని అనంతరం, ముఖ్యమంత్రి ఎంపీ వేమ్ నరేందర్ రెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, ముఖ్య కార్యదర్శి శేషాద్రి, ప్రత్యేక కార్యదర్శి అజిత్ రెడ్డి, కార్యదర్శి మాణిక్ రాజ్, విద్యాశాఖ కమిషనర్ యోగితా రాణాలతో చర్చలు జరిపారు.
ఈ విషయాన్ని సమీక్షించిన అనంతరం అనేక సాంకేతిక, పరిపాలనాపరమైన సమస్యలను సమగ్రంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తించి, ప్రభుత్వం విలీన ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించింది.
ప్రతిపాదిత విలీనంపై సంబంధిత వర్గాలన్నింటితో విస్తృతంగా సంప్రదింపులు జరపాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. తెలంగాణ విద్యా విధానాన్ని రూపొందించడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఈ అంశంపై అధ్యయనం చేసి, తన సిఫార్సులను సమర్పించాలని కూడా సూచించారు. శాసనసభలో చర్చల అనంతరం విలీనంపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
