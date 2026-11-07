AP MPTC ZPTC Results : రాత్రి 8 గంటలలోపు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఫలితాలు
ఏపీలో పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతోంది. రాత్రి 8 గంటలలోపు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు నిర్వహించిన పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ఉదయం 8 గంటలకు పటిష్ట భద్రత నడుమ ప్రారంభమైంది. లెక్కింపును సజావుగా, నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేసేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విస్తృత మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఫలితాల వెల్లడిపై రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్.. కలెక్టర్లు, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులకు స్పష్టమైన సూచనలు అందించారు. ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైన ఓట్ల లెక్కింపును 12 గంటల్లోగా (రాత్రి 8 గంటలలోపు) పూర్తి చేసి ఫలితాలను ప్రకటించాలని చెప్పారు.
మొదట ఎంపీటీసీ స్థానాల లెక్కింపు పూర్తి చేస్తారు. ఒక ఎంపీటీసీ పరిధిలోని బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు ముగిసిన తర్వాత, రిటర్నింగ్ అధికారి సరిచూసి ఫలితాన్ని అధికారికంగా ఆమోదిస్తారు. ఆ తర్వాతే తదుపరి స్థానానికి సంబంధించిన లెక్కింపు చేపడతారు. జడ్పీటీసీ స్థానాల ఫలితాలను కూడా ఇదే విధమైన దశలవారీ క్రమంలో పూర్తి చేసి ప్రకటిస్తారు.
మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత ఎంపీటీసీ స్థానాల మొదటి ఫలితాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపులో కొంత సాంకేతిక జాప్యం జరిగిందని అధికారులు గుర్తుచేశారు. అయితే ఈసారి పరిషత్ లెక్కింపుకు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా పక్కా ప్రణాళికతో ఏర్పాట్లు చేశామని ఎస్ఈసీకి వివరించారు. ఇవాళ 582 జడ్పీటీసీ స్థానాలు, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.
కౌంటింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం కంకణాలపల్లి ఎంపీటీసీ స్థానం వద్ద ఆసక్తికరమైన సన్నివేశం వెలుగుచూసింది. కంకణాలపల్లి గ్రామానికి రైల్వే అండర్ పాస్ కాకుండా ఫైఓవర్ నిర్మించాలని ఆ గ్రామ ప్రజలు చాలా కాలంగా కోరుతున్నారు. తమ సమస్యను పాలకుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు ఓటింగ్ రోజున గ్రామస్థులు ఓటర్ స్లిప్పులపై తమ ఊరి రైల్వే బ్రిడ్జి సమస్యలను, తమ డిమాండ్లను రాసి బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో వేశారు. శనివారం ఉదయం అధికారులు బ్యాలెట్ పెట్టెలు తెరిచి ఓట్లు లెక్కిస్తున్న సమయంలో ఈ స్లిప్పులు బయటపడటంతో కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉన్న అధికారులు, ఏజెంట్లు ఆశ్చర్యపోయారు.
కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా రాష్ట్ర పోలీసులు మూడంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. కౌంటింగ్ హాల్స్లోకి అనధికార వ్యక్తుల ప్రవేశాన్ని నిషేధించారు. ప్రతి లెక్కింపు టేబుల్ వద్ద సీసీటీవీ కెమెరాల నిఘాతో పాటు వెబ్ క్యాస్టింగ్ ద్వారా లెక్కింపు సరళిని ఉన్నతాధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత విజయోత్సవ ర్యాలీలపై కూడా స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆంక్షలు విధించారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More