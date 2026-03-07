AP POLYCET 2026 : ఏపీ పాలిసెట్ అభ్యర్థులకు అప్డేట్ - మోడల్ పేపర్లు ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఏపీ పాలిసెట్ - 2026 ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. అయితే విద్యార్థులకు మరో అప్డేట్ వచ్చింది. ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ల(మోడల్ క్వశ్చన్)ను కూడా వెబ్ సైట్ లో అందుబాటులో ఉంచారు. వీటి ద్వారా పరీక్షా విధానంపై విద్యార్థులు ఓ అవగాహనకు రావొచ్చు.
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే పాలిసెట్ నోటిఫికేషన్ జారీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆన్ లైన్ దరకాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా 2026 - 2027 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ ఇంజినీరింగ్, నాన్-ఇంజినీరింగ్/ టెక్నాలజీ డిప్లోమా సీట్లను భర్తీ చేస్తారు.
ప్రస్తుతం ఏపీ పాలిసెట్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా…. అధికారులు మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు. విద్యార్థుల కోసం ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ల(మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్)ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. వీటిని అధికారిక వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని చూడటం ద్వారా ఏపీ పాలిసెట్ ప్రవేశ పరీక్షా విధానంపై ఓ అవగానహకు రావొచ్చు. ప్రశ్నల సరళి ఏ విధంగా ఉంటుందనేదే విషయాలను కూడా విశ్లేషించుకోవచ్చు.
ఏపీ పాలిసెట్ - ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ డౌన్లోడ్ ఇలా
ఇక్కడ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లింక్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
దీనిపై క్లిక్ చేస్తే గతంలో నిర్వహించిన ఏపీ పాలిసెట్ ప్రశ్నాపత్రాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఏపీ పాలిసెట్ నోటిఫికేషన్ - 2026లో భాగంగా ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 4వ తేదీతో ముగుస్తుంది. అప్లికేషన్ ఫీజు కింద ఓసీ, బీసీ అభ్యర్థులు రూ.400 చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ. 100గా నిర్ణయించారు.
ప్రస్తుతం పదో తరగతి పరీక్షలు రాస్తున్న విద్యార్థులు కూడా పాలిసెట్ కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇక ఇప్పటికే పదో తరగతి పాస్ అయిన విద్యార్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవటానికి అర్హులవుతారు.
ఏప్రిల్ 25న పాలిసెట్ ఎగ్జామ్….
ఏపీ పాలిసెట్ - 2026 పరీక్షలను ఏప్రిల్ 25వ తేదీ నిర్వహిస్తారు. అంతకంటే ముందే హాల్ టికెట్లను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తారు. ఎగ్జామ్ నిర్వహణకు 7 రోజుల ముందు వీటిని విడుదల చేస్తారు. పరీక్ష పూర్తి అయిన తర్వాత ప్రాథమిక కీలను ప్రకటిస్తారు. అభ్యంతరాలను స్వీకరించిన తర్వాత తుది కీలతో పాటు ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.