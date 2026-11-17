AP Special TET Results 2026 : ఏపీ స్పెషల్ టెట్-2026 ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్ ఎలా చూడాలి?
AP Special TET Results 2026 : ఏపీ స్పెషల్ టెట్-2026 ఫలితాలను పాఠశాల విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది. 96.08 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది.
ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ల కోసం నిర్వహించిన ఏపీ ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) 2026 ఫలితాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యా శాఖ విడుదల చేసింది. ఇందులో పేపర్ల వారీగా ఉత్తీర్ణత శాతం 96.06 శాతంగా నమోదైంది. నవంబర్ 16న జారీ చేసిన అధికారిక పత్రికా ప్రకటన ప్రకారం, మొత్తం 68,420 మంది సేవలందిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు 83,015 పత్రాల దరఖాస్తులను సమర్పించారు. వీటిలో 79,743 పేపర్లలో అభ్యర్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక ఏపీ టెట్ పోర్టల్, tet2dsc.apcfss.in ద్వారా లేదా ప్రభుత్వ వాట్సాప్ సేవ ద్వారా చూసుకోవచ్చు.
ఏపీ స్పెషల్ టెట్ పరీక్షను 2026 అక్టోబర్ 11 నుండి 15 వరకు ఐదు రోజుల పాటు కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానంలో నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు టెట్ అర్హతను పొందేందుకు ఈ పరీక్షను నిర్వహించారు. పరీక్ష అనంతరం, సంబంధిత శాఖ తాత్కాలిక జవాబు కీని ప్రచురించి, అభ్యర్థుల నుంచి అభ్యంతరాలను ఆహ్వానించింది. ఫలితాలను ఖరారు చేయడానికి ముందు ఒక నిపుణుల కమిటీ అభ్యంతరాలను పరిశీలించి, అవసరమైన సవరణలను చేర్చింది.
ఏపీ స్పెషల్ టెట్ 2026 ఫలితాలు ఎలా చూడాలి?
1. https://tet2dsc.apcfss.inని సందర్శించండి .
2. ఏపీ స్పెషల్ TET 2026 ఫలితాల విభాగానికి వెళ్లండి.
3. అవసరమైన అభ్యర్థి ఆధారాలను ఉపయోగించి లాగిన్ చేయండి.
4. అక్కడ ఫలితాలను చూడవచ్చు.
5. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఫలితాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
అభ్యర్థులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వాట్సాప్ నంబర్ 9552300009 ద్వారా ఫలితాలను పొందవచ్చు. వాట్సాప్ ద్వారా కూడా రిజల్ట్ చెక్ చేసుకునే అవకాశం అందుబాటులో ఉందని ఏపీ టెట్ కన్వీనర్ ఎం. వెంకట కృష్ణారెడ్డి పత్రికా ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి ఫలితాలను చూడండి.
AP స్పెషల్ TETలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు అర్హతా పత్రాన్ని పొందుతారు. సర్వీస్ కొనసాగింపు లేదా పదోన్నతి కోసం తప్పనిసరి అర్హత అవసరాలను పూర్తి చేయడానికి ఈ పత్రాన్ని సంబంధిత పరిపాలనా విభాగాలలో సమర్పించవచ్చు. ఈ పరీక్ష 2011కి ముందు నియమితులై చెల్లుబాటు అయ్యే టెట్ సర్టిఫికేట్ లేని సేవలందిస్తున్న ఉపాధ్యాయుల కోసం జరిగింది. అభ్యర్థులు తమ సేవా సంబంధిత అవసరాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యా శాఖ జారీ చేసిన తదుపరి సూచనలను కూడా పాటించాలి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More