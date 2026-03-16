AP 10th Exams : ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేటి నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు.. ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి
AP SSC Exams 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదో తరగతి పరీక్షలు నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు జరుగుతాయి. విద్యార్థులు కింద చెప్పే ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకోండి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో SSC పరీక్షలు 2026 సోమవారం ప్రారంభమై 2026 ఏప్రిల్ 1 వరకు కొనసాగుతాయి. పరీక్షలు ఉదయం 9.30 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల వరకు జరుగుతాయి. మొత్తం 6,40,916 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. వీరిలో 6,22,074 మంది రెగ్యులర్ అభ్యర్థులు, 18,842 మంది ప్రైవేట్ అభ్యర్థులు ఉన్నారు. 3,28,652 మంది బాలురు, 3,12,264 మంది బాలికలు ఉన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,415 కేంద్రాలలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడానికి దాదాపు 38,958 మంది ఇన్విజిలేటర్లను నియమించారు. విద్యార్థులు ఉదయం 8.30 గంటలలోపు పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని, ఉదయం 10 గంటల తర్వాత ప్రవేశానికి అనుమతి లేదని అధికారులు తెలిపారు. మార్చి 5న హాల్ టిక్కెట్లు విడుదలయ్యాయి. దీనిని అధికారిక వెబ్సైట్, పాఠశాల లాగిన్లు, LEAP యాప్, మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ సర్వీస్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
అధికారులు 210 సున్నితమైన పరీక్షా కేంద్రాలను గుర్తించారు. వీటిని సీసీటీవీ నిఘాలో ఉంచుతారు. దాదాపు 156 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లను మోహరించనున్నారు. అన్ని కేంద్రాలలో వైద్య బృందాలు, ప్రథమ చికిత్స సౌకర్యాలు, ఏఎన్ఎం సిబ్బందిని కూడా ఉంచుతారు. తగినంత తాగునీరు, సీటింగ్ ఏర్పాట్లు, వెంటిలేషన్, ఫర్నిచర్ను ఎగ్జామ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశాయి.
పరీక్ష రోజుల్లో విద్యార్థులు హాల్ టికెట్లు చూపించిన తర్వాత ఉచితంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో బస్సు ప్రయాణాన్ని పొందవచ్చు. పరీక్షా సమయంలో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా, పోలీసు శాఖతో సమన్వయంతో శాంతిభద్రతల పర్యవేక్షణ కూడా ఉంటుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
ప్రిపరేషన్ సమయంలో మొబైల్ ఫోన్లు, టెలివిజన్, సోషల్ మీడియా వంటివాటికి దూరంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద కఠినమైన నిబంధనలు అమలు చేస్తారని అధికారులు చెప్పారు. అభ్యర్థులు తమ అసలు హాల్ టికెట్, అవసరమైన స్టేషనరీని తీసుకెళ్లాలి, ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్లు, పుస్తకాలు, నోట్స్ కచ్చితంగా అనుమతి ఉండదు. విద్యార్థులు ఓఎంఆర్ షీట్లోని వివరాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సమాధానాల బుక్లెట్లను నింపేటప్పుడు ఇన్విజిలేటర్ల సూచనలను పాటించాలని కూడా అధికారులు ఆదేశించారు.
కీలకమైన ఈ పరీక్షల కాలంలో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు భావోద్వేగ మద్దతు అందించాలి. ఇంట్లో గొడవలు లేకుండా పిల్లలను ప్రశాంతంగా ఉంచాలి. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఇతరులతో పోల్చవద్దు. వారిని ప్రోత్సహించాలి. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించాలి.