    ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాల విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్.. ఆధార్ నమోదు, బయోమెట్రిక్ కోసం స్పెషల్ డ్రైవ్

    Aadhaar Update : తెలంగాణలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాల్లో విద్యార్థుల ఆధార్ కోసం పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆధార్ నమోదు, బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేయించుకోవాలని సూచించింది.

    Published on: Feb 27, 2026 8:32 AM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణలోని అన్ని పాఠశాల విద్యార్థులకు 100 శాతం ఆధార్ నమోదు, తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ కోసం పాఠశాల విద్యా శాఖ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. దీని ప్రకారం ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు 100 శాతం ఆధార్ నమోదు లక్ష్యాన్ని టార్గెట్‌గా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం పాఠశాల పిల్లల ఆధార్ నమోదు 94 శాతంగా ఉంది. మిగిలినది కూడా కంప్లీట్ చేయాలని భావిస్తోంది.

    ఆధార్‌పై కీలక అప్డేట్
    ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లోని అన్ని విద్యార్థులకు 100 శాతం ఆధార్ నమోదు, తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్స్ సాధించడానికి పాఠశాల విద్యా శాఖ, భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) సమన్వయంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ఆధార్‌పై దృష్టి పెట్టింది

    ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు, ప్రైవేట్ పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు 100 శాతం విద్యార్థుల నమోదును నిర్ధారించాలి. సంబంధిత పాఠశాల UDISE+ లాగిన్ పోర్టల్‌లలో ప్రతిబింబించే పెండింగ్ తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ అప్డేషన్ పూర్తి చేయాలి.

    బయోమెట్రిక్ అప్డేట్స్ ప్రకారం విద్యార్థులు 5 సంవత్సరాలు నిండినప్పుడు, 15 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత UIDAI నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఐరిస్, వేలిముద్రలు, ఫోటోలను రిఫ్రెష్ చేయాలి.

    ఆధార్ నమోదు, తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ కోసం తెలంగాణ అంతటా మూడు ఆధార్ మ్యాన్‌పవర్ ఏజెన్సీలను నియమించామని, ప్రతి ఏజెన్సీకి 11 జిల్లాలు కేటాయించినట్టుగా పాఠశాల విద్యాశాఖ తెలిపింది. బయోమెట్రిక్ అప్డేట్స్ పెండింగ్‌లో ఉన్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అవసరమైన సౌకర్యాల కోసం సంబంధిత పాఠశాల అధికారులను సంప్రదించాలి.

    నీట్, జేఈఈ, ఐఐటీ, ఇతర జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్షల వంటి పోటీ పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను నివారించడానికి తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ సకాలంలో పూర్తి చేయడం చాలా అవసరం. తల్లిదండ్రులందరూ తమ పిల్లల ఆధార్ అప్‌డేట్ స్టేటస్ ధృవీకరించాలని, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండటానికి ఆధార్ వివరాలను వెంటనే అప్డేట్ చేయించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

