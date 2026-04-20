Water Games : చీరాల రామపురం బీచ్లో పారామోటర్ ఎయిర్ సఫారీ, జెట్ స్కీ లాంచ్
Chirala Beach : బాపట్ల తీరప్రాంతంలో ఉన్న అవకాశాలను వినియోగించుకుని జిల్లాను ప్రముఖ టూరిజం కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి కొలుసు పార్థసారధి తెలిపారు. బాపట్లలో పారామోటర్ ఎయిర్ సఫారీ, జెట్ స్కీ లాంచ్ చేశారు.
సాహస పర్యాటకాన్ని పర్యవేక్షించడానికి, సందర్శకుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి బాపట్ల జిల్లా యంత్రాంగం జిల్లా స్థాయి భద్రతా కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహస పర్యాటక మార్గదర్శకాలు, 2025 కింద జిల్లా కలెక్టర్ వి.వినోద్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ కమిటీ సాహస జోన్లను గుర్తించడం, నిరభ్యంతర పత్రాలను(NOCలు) మంజూరు చేయడం, భద్రతా ప్రమాణాలను పర్యవేక్షించడం, ఉల్లంఘనలపై చర్యలు తీసుకోవడం వంటివి చేస్తుంది. ఇది ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమావేశమవుతుంది.
బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలంలోని రామపురం బీచ్లో సాహస పర్యాటక కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన సందర్భంగా ఈ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. సమాచార, పౌర సంబంధాలు, గృహనిర్మాణ శాఖ, పర్యాటక శాఖ ఇన్చార్జి మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి, ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (APTDC) చైర్మన్ నుకసాని బాలాజీ, కలెక్టర్, చీరాల ఎమ్మెల్యే ఎం. మలకొండయ్యలతో కలిసి “డైవ్ చీరాల” కార్యక్రమంలో భాగంగా పారామోటార్ ఎయిర్ సఫారీ, జెట్ స్కీ రైడ్లను ప్రారంభించారు.
పర్యాటకుల భద్రత అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినదని, స్థానిక నివాసితుల సహకారాన్ని కోరుతున్నామని మంత్రి పార్థసారథి అన్నారు. చీరాల, సూర్యలంక బీచ్లు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాయని, పర్యాటకం యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తుందని అన్నారు. మత్స్యకారుల జీవనోపాధికి ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లదని ఆయన తెలిపారు.
సూర్యలంక బీచ్లో స్వదేశ్ దర్శన్ 2.0 పథకం కింద రూ.97.52 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులను ఏపీటీడీసీ ఛైర్మన్ శ్రీ బాలాజీ సమీక్షించారు. ఈ తీరప్రాంతాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు, మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచాలన్నారు. ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని, లైఫ్గార్డులు, నిఘాతో సహా భద్రతా చర్యలను పటిష్టం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇక చీరాలలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన వాటర్ గేమ్స్ కేవలం సముద్రతీర సందర్శనలా కాకుండా.. పర్యాటకులు మరింత లీనమయ్యే బీచ్ అనుభవాన్ని అందించేలా రూపొందించారు. సందర్శకులను ఆకర్షించే అంశాలతో పాటు భద్రతా ఏర్పాట్లపై కూడా అధికారులు పనిచేస్తున్నారు. సందర్శకుల భద్రత, పర్యావరణానికి ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
