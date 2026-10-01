AEE Score : ఏఈఈ స్కోర్, ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ విడుదల చేసిన ట్రాన్స్కో
AEE Score : ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ సంస్థల్లో అసిస్టెంట్ ఏఈఈ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ కీలక దశకు చేరుకుంది. ఇటీవల నిర్వహించిన నియామక పరీక్షకు సంబంధించిన ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ, అభ్యర్థుల స్కోరు వివరాలను అధికారులు అధికారికంగా విడుదల చేశారు.
ఏపీ ట్రాన్స్కో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ (AEE) ఉద్యోగాల నియామక ప్రక్రియ ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఇటీవల ఆగస్టు 23 నుంచి 27 వరకు నిర్వహించిన ఏఈఈ నియామక పరీక్షలకు సంబంధించి అభ్యర్థుల సాధించిన స్కోర్లు, అలాగే ఫైనల్ ఆన్సర్ కీని అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. ప్రస్తుతం అభ్యర్థుల మార్కుల ప్రాతిపదికన తుది మెరిట్ జాబితాను సిద్ధం చేసే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.
నోటిఫికేషన్లో పొందుపరిచిన ఖాళీలు, అభ్యర్థుల విద్యార్హతలు, రిజర్వేషన్ నిబంధనలను ప్రామాణికంగా తీసుకుని తుది ఎంపిక జాబితాను రూపకల్పన చేస్తున్నారు. ప్రతి పోస్టుకు ఒకరి చొప్పున 1:1 నిష్పత్తిలో మెరిట్ జాబితాను సిద్ధం చేసి, రానున్న రెండు వారాల్లో అధికారిక పోర్టల్లో విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
మెరిట్ జాబితాలో ఎంపికయ్యే దివ్యాంగ (PwBD) అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. వైద్య పరీక్షలకు సంబంధించిన ఆసుపత్రుల వివరాలు, తేదీలను త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు నిర్దేశిత సమయానికి హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపికైన అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన కోసం వేదిక, తేదీ, సమయం వివరాలను త్వరలో వెల్లడిస్తారు. అభ్యర్థులు తమ వద్ద ఉన్న అన్ని ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను సరిచూసుకోవడానికి నిర్ణయించిన తేదీల్లో తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి.
సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన సమయంలో అధికారులు కొన్ని కఠిన నిబంధనలను పాటించనున్నారు. క్రింది పరిస్థితుల్లో అభ్యర్థిత్వాన్ని రద్దు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం నిర్దేశిత విద్యార్హతలు లేదా ఇతర అర్హతలు లేవని తేలితే, నకిలీ, తప్పుడు లేదా అసత్య వివరాలతో కూడిన ధ్రువపత్రాలను సమర్పిస్తే, నిర్ణీత గడువులోగా అవసరమైన ఒరిజినల్ పత్రాలను అందించలేకపోయినా, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కు గైర్హాజరైనా రద్దు చేస్తారు. అభ్యర్థులు ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం కోసం ఏపీ ట్రాన్స్కో అధికారిక వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
అధికారిక వెబ్సైట్ https://apvidyutrecruitment.apcfss.in/లో అభ్యంతరాల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత తుది జవాబు కీ విడుదల చేస్తరు. APTRANSCO, APGENCO, APSPDCL, APEPDCL, APCPDCL కోసం అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సీబీటీ పరీక్ష నిర్వహించారు.
అభ్యర్థులు అధికారిక సమాధాన కీ, ప్రతిస్పందన పత్రాన్ని ఉపయోగించి తమ అంచనా మార్కులను లెక్కించుకోవచ్చు. ఈ పరీక్షలో 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి, ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కు ఉంటుంది. తప్పు సమాధానాలకు నెగటివ్ మార్కులు తీసివేయరు. అభ్యర్థులు ఈ సులభమైన పద్ధతిని ఉపయోగించి తమ మార్కులను లెక్కించుకోవచ్చు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More