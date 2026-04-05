AP Weather Update : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈ జిల్లాలకు వడగాలుల హెచ్చరిక జారీ
AP Weather Update : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. మరోవైపు వడగాలుల హెచ్చరికలు జారీ చేసింది ఏపీఎస్డీఎంఏ.
రాష్ట్రంలో రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొంటాయని హెచ్చరిస్తూ.. ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ(ఏపీఎస్డీఎంఏ) పలు జిల్లాలకు వడగాలుల హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అధికారిక ప్రకటనలో ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ మాట్లాడుతూ.. 17 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, ఏఎస్ఆర్(పోలవరం ప్రాంతం), తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లోని పలు మండలాల్లో తీవ్ర వేడిగాలులు వీస్తాయని అధికారులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. దీనికి అదనంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, పోలవరం, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లోని పలు మండలాల్లో మోస్తరు వడగాలుల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, దాని ఆనుకోని ప్రాంతాలపై ఉపరితల తుఫాను వలయం ఉన్నట్లు కూడా విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ పేర్కొంది.
దీని ప్రభావంతో సోమవారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో కూడా ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. మెరుపులు వచ్చినప్పుడు చెట్ల కింద ఉండకూడదని ప్రజలకు అధికారులు సూచించారు.
ఇదిలా ఉండగా శనివారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. వీటిలో నెల్లూరు జిల్లాలోని గూడూరులో 41.2డిగ్రీలు, తిరుపతి జిల్లాలోని రేణిగుంటలో 41.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తగినంత నీరు తాగాలని, ఎక్కువసేపు ఎండలో ఉండకుండా ఉండాలని అధికారులు కోరారు. మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధులు వంటి బలహీన వర్గాల వారు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
