    AP Rain Alert : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రెయిన్ అలర్ట్.. తెలంగాణలో వాతావరణ పరిస్థితి ఇలా!

    AP Weather Update : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీగా వర్షాలు పడనున్నాయి. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. తెలంగాణలోనూ వానలు ఉన్నాయి.

    Published on: Mar 18, 2026 5:52 PM IST
    By Anand Sai
    అల్పపీడన ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని విశాఖపట్నం వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో వానలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. విశాఖపట్నం కేంద్రంగా గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ నుంచి దక్షిణ అంతర కర్ణాటక మీదుగా తమిళనాడు దాకా అల్పపీడన ద్రోణి కొనసాగుతోందని అధికారులు వెల్లడించారు. రాబోయే మూడు రోజులు రాష్ట్రంలో వర్షాలు పడనున్నాయి.

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రెయిన్ అలర్ట్
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రెయిన్ అలర్ట్

    'వాతావరణంలో చోటుచేసుకున్న మార్పులతో ఆగ్నేయ, నైరుతి దిశల నుంచి గాలులు బలంగా వీస్తాయి. ఈ కారణంగా ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడతాయి. రాబోయే మూడు రోజులు వానలు పడే అవకాశం ఉంది.' వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

    పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లో తీవ్రమైన ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వానలు పడే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వాన పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని.. చెట్లు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకూడదని సూచనలు చేశారు.

    ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలో రాబోయే మూడు రోజులు కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరలు వర్షాలు పడతాయి. గురువారం అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పెరగనున్నాయి. శుక్రవారం రోజున కూడా అక్కడక్కడ జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. కోస్తా తీరంతోపాటుగా రాయలసీమలోనూ వర్షాలు కురవనున్నాయి.

    తెలంగాణలో పరిస్థితి ఇలా

    ఇదిలా ఉండగా తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ నాలుగు రోజుల వర్ష హెచ్చరిక జారీ చేసింది. కర్ణాటక, తమిళనాడుల నుండి విస్తరించిన ద్రోణి కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రంగారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్, వనపర్తి, వికారాబాద్, గద్వాల్, నాగర్‌కర్నూల్ వంటి జిల్లాల్లో గంటకు 30-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

    శంషాబాద్, చంద్రాయణగుట్ట, ఎల్.బి. నగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొనసాగుతున్న వర్షాలు, సంభావ్య ప్రమాదాల దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్ల దగ్గర నిలబడకుండా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఇతర జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.

    News/Andhra Pradesh/AP Rain Alert : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రెయిన్ అలర్ట్.. తెలంగాణలో వాతావరణ పరిస్థితి ఇలా!
    News/Andhra Pradesh/AP Rain Alert : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రెయిన్ అలర్ట్.. తెలంగాణలో వాతావరణ పరిస్థితి ఇలా!
