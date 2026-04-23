ఏప్రిల్ 27 నుంచి అమరావతి యువతకు ఫ్రీగా స్కిల్ ట్రైనింగ్.. రవాణా, భోజన సదుపాయాలు కూడా
APCRDA : రాజధాని అమరావతి పరిధిలోని యువతకు గుడ్న్యూస్. ఏపీసీఆర్డీఏ ఏప్రిల్ 27 నుండి అమరావతి యువతకు ఉచిత నైపుణ్య శిక్షణను ప్రారంభించనుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ(ఏపీసీఆర్డీఏ) ఏప్రిల్ 27 నుంచి రాజధాని ప్రాంత యువత కోసం ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయంలో ఉచిత నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణా కార్యక్రమాలను ప్రారంభించనుంది. ఏపీసీఆర్డీఏ కమిషనర్ కార్యాలయం జారీ చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం.. పురపాలక పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ సహకారంతో, ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయం సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.
అమరావతి ప్రాంతంలోని నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను పెంచి, జీవనోపాధి అవకాశాలు కల్పించడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం. వివిధ రంగాలలో పరిశ్రమకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను శిక్షణార్థులకు అందించేలా ఈ శిక్షణా కోర్సులను రూపొందించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ కోర్సులలో ట్యాలీతో జీఎస్టీ అసిస్టెంట్, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్, స్టోరేజ్, వీఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ ఇంజనీరింగ్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ డిజైన్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, సోషల్ మీడియా ఎగ్జిక్యూటివ్లాంటివాటితో సహా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వంటివి ఉన్నాయి. అంతేకాదు సాఫ్ట్ స్కిల్స్, క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిఫ్ డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్స్ కూడా అందిస్తారు.
ఈ శిక్షణ ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో ఉచితంగా ఉంటుంది. శిక్షణ తీసుకునేవారికి రవాణా, భోజన సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తారు. తరగతులు ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు జరుగుతాయి.
రాజధాని ప్రాంతానికి చెందిన ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు నమోదు చేసుకుని తరగతులకు హాజరు కావచ్చు. మరిన్ని వివరాల కోసం దరఖాస్తుదారులు 9848424207 నంబరును సంప్రదించవచ్చు, లేదా వారి వారి గ్రామాల్లోని సీఆర్డీఏ సమన్వయకర్తలను సంప్రదించి కూడా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
