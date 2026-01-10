Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    APMSRB Recruitment : 97 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ ఇదే

    ఏపీ వైద్య సేవల నియామక బోర్డు నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో 97 అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్ల పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. జనవరి 12 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం అవ్వగా… 27వ తేదీతో గడువు ముగుస్తుంది.

    Published on: Jan 10, 2026 5:05 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఏపీ మెడికల్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు (APMSRB) నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా వైద్యారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖలో వైద్య విద్య సంచాలకుల (డీఎంఈ) పరిధిలోని ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్ల పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. మొత్తం 97 ఖాళీలున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.

    97 అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్ల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్
    97 అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్ల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్

    సూపర్‌ స్పెషాలిటీల్లో క్లినికల్, నాన్‌-క్లినికల్‌ విభాగాల్లో ఈ పోస్టులను రిక్రూట్ చేస్తారు. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ జనవరి 12వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈనెల 27వ తేదీలోపు అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    APMSRB నోటిఫికేషన్ వివరాలు:

    • ఉద్యోగ ప్రకటన - మెడికల్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు,ఆంధ్రప్రదేశ్
    • ఉద్యోగాలు - అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు
    • మొత్తం ఖాళీలు - 97
    • మొత్తం 30 విభాగాల్లోని ఖాళీలను ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేస్తారు.
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆన్ లైన్
    • దరఖాస్తులు ప్రారంభం - 12 జనవరి 2026
    • దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 27 జనవరి 2026
    • అర్హతలతో పాటు పూర్తిస్థాయి వివరాలతో కూడిన నోటిఫికేషన్ వివరాలను https://apmsrb.ap.gov.in/msrb/ వెబ్ సైట్ లో ఉంచుతారు.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://apmsrb.ap.gov.in/msrb/ , https://dme.ap.nic.in/
    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/APMSRB Recruitment : 97 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ ఇదే
    News/Andhra Pradesh/APMSRB Recruitment : 97 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ ఇదే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes