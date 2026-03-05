Edit Profile
    AP KGBV Admissions 2026 : కేజీబీవీల్లో అడ్మిషన్లు - ఈనెల 12 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం

    AP Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas : ఏపీలోని కస్తూర్భాగాంధీ బాలికా విద్యాలయా(కేజీబీవీ)ల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఈనెల  12 నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.

    Published on: Mar 05, 2026 2:59 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    రాష్ట్రంలోని కస్తూర్భాగాంధీ బాలికా విద్యాలయా(కేజీబీవీ)ల్లో అడ్మిషన్ల కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా మార్చి 12వ తేదీ నుంచి అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు.

    కస్తూర్భాగాంధీ ప్రవేశాలు
    కస్తూర్భాగాంధీ ప్రవేశాలు

    ముఖ్యమైన వివరాలు…

    నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా ఆరో తరగతితో పాటు ఇంటర్‌ మొదటి సంవత్సరంలో అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు. అంతేకాకుండా 7 నుంచి పదో తరగతి వరకు ఖాళీ ఉన్న సీట్ల భర్తీకి ఏప్రిల్‌ 1 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు.

    ఆరో తరగతిలో ప్రవేశం కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థి… 5వ తరగతిలో తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణుడై ఉండాలి. ఇక ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సీటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థి… టెన్త్ పాసై ఉండాలి. ప్రస్తుతం టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    ఇక రాష్ట్రంలో 352 కేజీబీవీలు ఉన్నాయి. అర్హత ఉన్న విద్యార్థులకు 2026 - 27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. 7, 8, 9, 10, 12 తరగతుల్లో మిగిలిన సీట్ల భర్తీ కోసం దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు.

    ఆఫ్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరించరు. ఆన్లైన్ ద్వారా వచ్చిన దరఖాస్తులు మాత్రమే అడ్మిషన్ కొరకు పరగణిస్తారు. https://apkgbv.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ ద్వారా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ను పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఫోన్ మెసేజ్ ద్వారా సమాచారం అందుతుంది. సంబంధిత పాఠశాల నోటిఫికేషన్ బోర్డులో కూడా పేర్లను నేరుగా చూడవచ్చు.

    కేజీబీవీల్లో సీట్ల కోసం ఎంపికైన విద్యార్థుల జాబితా ఏప్రిల్‌ 13వ తేదీన విడుదల చేస్తారు. ఏప్రిల్ 13 నుంచి 17వ తేదీ వరకు ఆయా విద్యాలయాల్లో విద్యార్థుల ధ్రువపత్రాలు పరిశీలిస్తారు. ఆ తర్వాత సీటును కన్ఫార్మ్ చేస్తారు.

