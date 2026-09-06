వీరికి రూ.2 లక్షల నగదు బహుమతి.. దరఖాస్తులు ఎలా చేయాలి?
జర్నలిస్టులకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఒక వార్త తీసుకొచ్చింది. బెస్ట్ జర్నలిస్టులను ఎంపికం చేసి సత్కరించనుంది. మెుత్తం 12 విభాగాల్లో ఎంపికలు ఉంటాయి.
పాత్రికేయ రంగానికి అందించిన సేవలను, ప్రతిభను గుర్తించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2025 ఉత్తమ పాత్రికేయ పురస్కారాల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఈ పురస్కారాలు 12 విభాగాలలో అందిస్తారు. వీటిలో రూ.1 లక్ష నుండి రూ.2 లక్షల వరకు నగదు బహుమతులు ఉంటాయి.
అర్హులైన పాత్రికేయులు సెప్టెంబర్ 28వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలలోపు, డైరెక్టర్, సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ, రెండో అంతస్తు, ఎన్టీఆర్ పరిపాలనా భవనం, పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్, విజయవాడ-520013 చిరునామాకు దరఖాస్తులను సమర్పించాలని సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ డైరెక్టర్ కె.ఎస్. విశ్వనాథన్ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపారు.
కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు పంతులు ఉత్తమ పాత్రికేయ పురస్కారంలో రూ.2 లక్షల నగదు బహుమతి ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ప్రచురితమయ్యే తెలుగు లేదా ఆంగ్ల వార్తాపత్రికలు లేదా పత్రికలలో పనిచేస్తున్న, కనీసం 10 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న పూర్తికాల పాత్రికేయులు ఈ పురస్కారానికి అర్హులు.
ఖాసా సుబ్బారావు, ముట్నూరి కృష్ణారావు, మద్దూరి చంద్రశేఖర్ రావుల పేరిట ఉన్న మూడు ఉత్తమ గ్రామీణ జర్నలిస్ట్ అవార్డులకు ఒక్కొక్కదానికి రూ.1 లక్ష నగదు బహుమతి ఉంటుంది. సావిత్రిబాయి ఫూలే ఉత్తమ మహిళా జర్నలిస్ట్, ఉత్తమ కార్టూనిస్ట్, అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఉత్తమ ఉర్దూ జర్నలిస్ట్, ఉత్తమ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జర్నలిస్ట్, ఉత్తమ వీడియో జర్నలిస్ట్ అవార్డులకు ఒక్కొక్కదానికి రూ.1 లక్ష నగదు బహుమతి ఉంటుంది.
వి.ఆర్.నార్ల జీవిత సాఫల్య పురస్కారం, కొక్కు అహోబలరావు ఉత్తమ ఫోటో జర్నలిస్ట్, మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య అవార్డులను దరఖాస్తులు లేకుండా కమిటీ ఎంపిక చేస్తుంది. దరఖాస్తుదారులు తమ వివరాలతో పాటు 2025లో ప్రచురించిన లేదా ప్రసారం చేసిన కనీసం ఐదు రచనలను సమర్పించాలి. కమిటీ నిర్ణయాలే అంతిమం అని గుర్తుంచుకోవాలి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More