APPSC : డిగ్రీ కాలేజీల్లో లెక్చరర్ అభ్యర్థులకు సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫికేషన్.. షెడ్యూల్ విడుదల
APPSC : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో లెక్చరర్ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఏపీపీఎస్సీ (APPSC) కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (APPSC), ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో లెక్చరర్ల పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియలో మరో ముఖ్యమైన అడుగు వేసింది. గత ఏడాది 2025 జూలై 15 నుండి జూలై 23 వరకు నిర్వహించిన ఆన్లైన్ రాత పరీక్షల (CBT) ఫలితాల ఆధారంగా, తదుపరి దశకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను అధికారిక వెబ్సైట్లో ప్రకటించింది.
ధృవీకరణ ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
రాత పరీక్షలో ప్రతిభ కనబరిచి, తాత్కాలికంగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 2026, మే 20 నుండి మే 29 వరకు సర్టిఫికెట్ల ధృవీకరణ (Certificate Verification) నిర్వహించనున్నారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం 10 గంటల నుండి. APPSC కార్యాలయం, మహాత్మా గాంధీ రోడ్డు, ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం ఎదురుగా, విజయవాడలో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది.
అభ్యర్థులు చేయాల్సింది
ఎంపికైన అభ్యర్థులు కమిషన్ వెబ్సైట్ నుండి కొన్ని పత్రాలను వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు మెమోరాండంలో పేర్కొన్న చెక్లిస్ట్, అటెస్టేషన్ ఫారాలు, ఇతర సంబంధిత పత్రాలను కమిషన్ వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని కమిషన్ సూచించింది. విద్యార్హత, కుల, నివాస ధృవీకరణ పత్రాలు కూడా ఉండాలి.
అభ్యర్థులకు విడివిడిగా కాల్ లెటర్లు పంపిస్తారు. అలాగే ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్ట్ (CPT) తేదీలను కమిషన్ ప్రత్యేకంగా ప్రకటిస్తుంది. ఈ మేరకు కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్ట్ షెడ్యూల్ తర్వాత విడుదల చేస్తారు.
సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం వెళ్లే అభ్యర్థులు ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతోపాటు కనీసం రెండు సెట్ల జిరాక్స్ కాపీలను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. కాల్ లెటర్లో సూచించిన సమయం కంటే గంట ముందుగానే వేదికకు చేరుకోవడం ఉత్తమం. ఫోటోలు, ఐడెంటిటీ కార్డులను (ఆధార్/పాన్) మర్చిపోకుండా తీసుకెళ్లండి. మరిన్ని వివరాల కోసం, ఫలితాల జాబితా కోసం అభ్యర్థులు క్రమం తప్పకుండా psc.ap.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.