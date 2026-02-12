ఉత్తరాంధ్ర ఆలయాలకు మహా శివరాత్రి సందర్భంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు
ఉత్తరాంధ్రలోని ప్రముఖ ఆలయాలకు మహా శివరాత్రి సందర్భంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడపనుంది. ఈ మేరకు అధికారులు కసరత్తు చేశారు.
ఉతరాంధ్రలో మహా శివరాత్రికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతుంది. విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా మహాశివరాత్రి వేడుకలకు ఉత్తరాంధ్ర సిద్ధమైంది. ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం ఉండటంతో మహిళా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయాలకు వస్తారని భావిస్తున్నారు.
విశాఖపట్నంలో ఫిబ్రవరి 14 అర్ధరాత్రి నుండి ఫిబ్రవరి 15 సాయంత్రం వరకు గాజువాక, కూర్మన్నపాలెం, అగనంపూడి నుండి అప్పికొండకు 94 ప్రత్యేక బస్సులు నడుస్తాయని జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారి అప్పలనాయుడు ప్రకటించారు. అదనంగా 110 బస్సులు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలను ఆర్కే బీచ్కు కనెక్ట్ చేస్తాయి. మత్స్యగుండమ్మకు 15 బస్సులు, కల్యాణపులోవకు ఐదు బస్సులు వెళ్తాయి.
విశాఖపట్నంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరేంద్ర ప్రసాద్ అప్పికొండ సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. ముఖ్యంగా పారిశుధ్యం, వైద్య సౌకర్యాలు, తాగునీరు, విద్యుత్, ట్రాఫిక్ నిర్వహణపై దృష్టి సారించాలన్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులకు అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేశారు.
శ్రీకాకుళంలోని ప్రధాన శైవ క్షేత్రాలైన సబకోట, రావివలస, రామతీర్థం, శ్రీముఖలింగం వంటి వాటికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసలను నడిపేందుకు ప్రణాళిక వేసింది. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా పర్యవేక్షణ కోసం ఒక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. అధికారులు వివిధ విభాగాల సమన్వయం చేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ చెప్పారు. సీసీటీవీ, డ్రోన్ నిఘాతో భద్రతను పెంచాలని, ఫిబ్రవరి 18న జరిగే చక్రతీర్థ యాత్రకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆదేశించారు.
అల్లూరి జిల్లాలోని మత్స్య గుండం కోసం ప్రణాళికలు వేశారు. ఇక్కడ ఫిబ్రవరి 14 నుండి ఫిబ్రవరి 16 వరకు మత్స్యలింగేశ్వర స్వామి మహోత్సవం జరుగుతుంది. ఈ వేడుకలో ప్రత్యేక పూజలు, లింగోద్భవ ఆచారాలు, శివుడు, పార్వతిల కల్యాణ మహోత్సవం ఉంటాయి.
విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ రామసుంధర్ రెడ్డి రామతీర్థం, పుణ్యగిరి, ధర్మవరం, సంగమేశ్వర స్వామి ఆలయాల వద్ద అన్ని ఏర్పాట్లను చేయాలని ఆదేశించారు. ఒకే రద్దీ ఎక్కువగా లేకుండా చూసుకోవాలన్నారు.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో కలెక్టర్ డాక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి పరమకొండ ఆలయంలో పారిశుధ్య పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. తాగునీటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలన్నారు. క్యూలను సరిగా నిర్వహించాలని, డస్ట్బిన్లు, ఫుడ్ స్టాల్స్, భక్తుల కోసం వేడి నీటి సేవలు వంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ఇలా మహాశివరాత్రికి ఉత్తరాంధ్ర ఆలయాలు సిద్ధమవుతున్నాయి.