APSRTC Dasara Special Buses : దసరాకు 5,261 ప్రత్యేక బస్సులు - అత్యధికంగా హైదరాబాద్ నుంచే..!
APSRTC Dasara Special Buses 2026 : దసరా పండుగ ప్రయాణికుల రద్దీని తట్టుకునేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ…5,261 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్లు వెల్లడించింది. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నైల నుంచి ప్రత్యేక సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
APSRTC Dasara Special Buses 2026 : దసరా పండుగ వేళ సొంతూర్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. పండుగ సీజన్లో ఊహించిన ప్రయాణికుల రద్దీని తట్టుకునేందుకు వీలుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏకంగా 5,000 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్లు ప్రకటన విడుదల చేసింది.
వివిధ ప్రధాన నగరాల నుంచి ప్రయాణికులు తమ స్వగ్రామాలకు చేరుకునేందుకు, తిరిగి వచ్చేందుకు వీలుగా ఈసారి దసరా-2026 ఉత్సవాల కోసం మొత్తం 5,261 ప్రత్యేక బస్సులను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ వెల్లడించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని ముఖ్య ప్రాంతాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడులలోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నైల నుంచి ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులను నడపడానికి విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు.
ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం పండగ ముందు, పండుగ తర్వాత అని రెండు విడతలుగా ఈ ప్రత్యేక బస్సుల ఆపరేషన్లను విభజించారు. దసరా ముందు రోజుల్లో అక్టోబర్ 16 నుంచి 19వ తేదీ వరకు ప్రజలు తమ స్వగ్రామాలకు, పుణ్యక్షేత్రాలకు చేరుకోవడానికి మొదటి విడత బస్సులను నడుపుతారు. ఆ తర్వాత పండుగ ముగిశాక అక్టోబర్ 20 నుంచి 25వ తేదీ వరకు తిరుగు ప్రయాణమయ్యే వారి కోసం రెండో విడత ప్రత్యేక బస్సులను ఆపరేట్ చేయనున్నారు.
అత్యధికంగా హైదరాబాద్ నుంచే….
ఈ ప్రత్యేక సర్వీసుల్లో అత్యధిక బస్సులను హైదరాబాద్ నగరం నుంచి నడపనున్నారు . హైదరాబాద్ నుంచి ఏకంగా 1,186 ప్రత్యేక బస్సులను కేటాయించారు. దీని తర్వాత విజయవాడ నుంచి 1,053 బస్సులు, బెంగళూరు నుంచి 475 బస్సులు, విశాఖపట్నం నుంచి 440 బస్సులు మరియు ఇతర రూట్లలో 1,360 బస్సులను నడపనున్నారు.
పండుగ వేళ ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, ప్రయాణం సురక్షితంగా సాగేలా అన్ని బస్ డిపోల్లోనూ ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ బృందాలను నియోగిస్తున్నట్లు రవాణా సంస్థ తెలిపింది. ప్రయాణికులు ముందస్తుగా టికెట్లు బుక్ చేసుకుని తమ ప్రయాణాలను సుఖమయం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More