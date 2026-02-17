ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ (APSSDC), ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ (OMCAP), 2COMS కన్సల్టింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో కలిసి సౌదీ అరేబియాలో ఎల్ అండ్ టీ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ కోసం వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూను నిర్వహించనుంది. సౌదీ అరేబియాలో ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం బుధవారం (ఫిబ్రవరి 18) విజయవాడలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ క్యాంపస్లో ఇంటర్వ్యూలు జరగనున్నాయి.
అధికారుల ప్రకారం, ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఓఎంసీఏపీ), 2COMS కన్సల్టింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో కలిసి ఈ డ్రైవ్ను నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్లో కేబుల్ స్ప్లైసర్, కేబుల్ జాయింటర్, టెస్టింగ్ అండ్ కమిషనింగ్ టెక్నీషియన్, మెకానికల్ టెక్నీషియన్, ప్లంబర్, స్కాఫోల్డింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగాలకు ఈ డ్రైవ్ ఉపాధి అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఐటీఐ (ప్రాధాన్యత ఇస్తారు) లేదా డిప్లొమా అర్హత, 3 నుంచి 5 సంవత్సరాల సంబంధిత అనుభవం ఉండాలి. 22 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
హిందీ, ఇంగ్లీషులో ప్రావీణ్యం తప్పనిసరి. జీతం ఉద్యోగాన్ని బట్టి నెలకు రూ.28,800 నుండి రూ.72,000 వరకు ఉంటుంది. ఓవర్టైమ్ వర్తించే విధంగా జీతం అందిస్తారు.
ఇంటర్వ్యూకి హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమ అప్డేట్ చేసిన రెజ్యూమ్, విద్యా, అనుభవ ధృవీకరణ పత్రాలు, మూడు పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు, అసలు పాస్పోర్ట్ను తీసుకురావాలి. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు https://naipunyam.ap.gov.in/ పోర్టల్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు APSSDC కమాండ్ కంట్రోల్ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు. ఆ నెంబర్లు : 9988853335, 8712655686, 8790118349, 8790117279.
ఈ నియామక ప్రచారం ఫిబ్రవరి 18న విజయవాడలోని సిద్ధార్థ నగర్ కాలనీలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ క్యాంపస్లోని ఓఎంసిఎపి లిమిటెడ్లో జరగనుంది. అభ్యర్థులు హిందీ, ఇంగ్లీష్ రెండు భాషలలో పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.