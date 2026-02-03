Edit Profile
    అగ్రికల్చరల్ కాలేజీలో జాబ్ నోటిఫికేషన్.. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన ఇంటర్వ్యూ!

    ఆచార్య ఎన్జీ రంగా అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలోని మడకశిర అగ్రికల్చరల్ కాలేజీలో జాబ్ నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావాల్సి ఉంది.

    Published on: Feb 03, 2026 4:11 PM IST
    By Anand Sai
    కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ మడకశిరలో రిక్రూట్‍మెంట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టును రిక్రూట్ చేస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. అర్హతలు గల అభ్యర్థులు కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్, మడకశిరలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన పార్ట్ టైమ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టు కోసం వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావచ్చు.

    ఆచార్య ఎన్జీ రంగా అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ
    పార్ట్‌టైమ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టు ఒకటి రిక్రూట్‌మెంట్ జరుగుతోంది. 11 నెలలు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఉద్యోగం చేయాలి. పోస్టును అనుసరించి.. సంబంధిత విభాగంలో ఎంబీబీఎస్ ఉత్తీర్ణతతోపాటు పని అనుభవం ఉండాలి. నెలకు రూ.25,000 వేతనం ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూ తేదీ 11.02.2026 ఉదయం 10.30 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్, మడకశిరలో ఉంటుంది.

    ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు 11.02.2026న ఉదయం 10.30 గంటలకు మడకశిరలోని కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్‌లోని అసోసియేట్ డీన్ ఛాంబర్‌లో జరిగే వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావచ్చు. ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావడానికి TA/DA చెల్లించరు. పైన పేర్కొన్న పోస్ట్ పూర్తిగా తాత్కాలికమైనది, కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

    అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన అన్ని ఒరిజనల్ సర్టిఫికెట్లతో పాటు వాటి జిరాక్స్ కాపీ, ఇతర సంబంధిత పత్రాలతో నేరుగా ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావచ్చు. బయో డేటాతో పాటు సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్లు, నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ (ఉద్యోగం చేస్తుంటే), ధృవీకరించిన ఫోటో కాపీలతో దరఖాస్తులను 11.02.2026న ఉదయం 9.30 గంటలకు పైన చెప్పిన కార్యాలయంలో సమర్పించాలి.

    ఎంపిక కమిటీ నిర్ణయం ఫైనల్ అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిన వ్యక్తి ఒక నెల సమయం ఇవ్వడం ద్వారా స్వయంగా కాంట్రాక్టు సేవను వదిలివేయవచ్చు. ముందుగా చెప్పకుండా వెళ్లిపోవాలి అనుకుంటే.. నిష్క్రమించే ముందు ఒక నెల జీతం చెల్లించాలి.

