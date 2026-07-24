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    ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం డిస్టెన్స్ పరీక్షలు వాయిదా.. నూతన తేదీల ప్రకటన!

    ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం డిస్టెన్స్ పరీక్షలు వాయిదా వేశారు. జులై 24న బంద్ కారణంగా కొత్త తేదీలను ఏయూ ప్రకటించింది. అవేంటో చూడండి.

    Published on: Jul 24, 2026, 06:30:22 IST
    By Anand Sai
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    జులై 24 రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్ పిలుపు నేపథ్యంలో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం(AU) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెంటర్ ఫర్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఆన్‌లైన్ ఎడ్యుకేషన్ (CDOE) ద్వారా నిర్వహించాల్సిన పలు దూరవిద్య పరీక్షలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు విశ్వవిద్యాలయ వర్గాలు అధికారిక సమాచారాన్ని విడుదల చేశాయి.

    ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్
    ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్

    జులై 24 (శుక్రవారం) నాడు జరగాల్సిన అన్ని దూరవిద్య పరీక్షలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు దూరవిద్య కేంద్రం (CDOE) డైరెక్టర్ ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు. జులై 24 (శుక్రవారం) నుంచి జరగాల్సిన పరీక్షలు.. పునఃప్రారంభమయ్యే సవరించిన తేదీ ఆగస్టు 4 (మంగళవారం)గా ఉంది.

    మిగిలిన పరీక్షలు మాత్రం ముందస్తు షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా యథాతథంగా కొనసాగుతాయి. విద్యార్థులు మార్చిన తేదీలను గమనించి, దానికి అనుగుణంగా ప్రయాణ, పరీక్షల ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు సూచించారు. ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే ఏయూ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా సంబంధిత నోటీస్ బోర్డులను నిరంతరం తనిఖీ చేయాలని దూరవిద్య కేంద్రం డైరెక్టర్ కోరారు.

    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల బంద్ వాతావరణం నెలకొనడంతో ఒక్క ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయమే కాకుండా రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లోని ఇతర ప్రధాన విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాయి.

    బంద్ కారణంగా రవాణా వ్యవస్థకు ఆటంకం కలగకుండా ఉండేందుకు జులై 24న జరగాల్సిన పలు డిగ్రీ, పీజీ సెమిస్టర్ పరీక్షలను వాయిదా వేసి, వాటికి సంబంధించిన సవరించిన షెడ్యూల్‌ను త్వరలోనే విడుదల చేస్తామని శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం (తిరుపతి) తెలిపింది. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం, యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయం, ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రవాణా సేవలు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉండటంతో విద్యార్థుల ఇబ్బందులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఆ రోజు నాటి పరీక్షలను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.

    శాంతిభద్రతలు, రవాణా సౌకర్యాల దృష్ట్యా విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు వర్సిటీల రిజిస్ట్రార్లు వెల్లడించారు. పరీక్ష రాసే విద్యార్థులందరూ తదుపరి తాజా సమాచారం, సవరించిన టైమ్ టేబుల్స్ కోసం కేవలం విశ్వవిద్యాలయాల అధికారిక వెబ్‌సైట్లను మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే పుకార్లను నమ్మవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Andhra Pradesh/ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం డిస్టెన్స్ పరీక్షలు వాయిదా.. నూతన తేదీల ప్రకటన!
    Home/Andhra Pradesh/ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం డిస్టెన్స్ పరీక్షలు వాయిదా.. నూతన తేదీల ప్రకటన!
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