    ఇవాళ్టి నుంచి విజయవాడలో ‘బుక్ ఫెయిర్’ - ప్రతి స్టాల్ లోనూ డిస్కౌంట్, టైమింగ్స్ వివరాలివే

    విజయవాడ బుక్ ఫెయిర్ ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. జనవరి 12వ తేదీ వరకు ఈ పుస్తక మహోత్సవం జరగనుంది. ప్రతి స్టాల్‌లోనూ ఏ పుస్తకం కొనుగోలు చేసినా దానిపై 10 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తారు.

    Published on: Jan 02, 2026 11:18 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Vijayawada
    పుస్తక ప్రియులకు అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చేసింది. ఇవాళ్టి నుంచి విజయవాడలో 36వ పుస్తక మహోత్సవం(బుక్ ఫెయిర్) ప్రారంభం కానుంది. జనవరి 12వ తేదీతో ఈ బుక్ ఫెయిర్ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. ఇందుకోసం నిర్వాహకులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

    విజయవాడలో పుస్తక మహోత్సవం
    విజయవాడలో పుస్తక మహోత్సవం

    విజయవాడలో బుక్ ఫెయిర్ - ముఖ్యమైన వివరాలు:

    • విజయవాడ సిటీలోని ఇందిరాగాంధీ నగరపాలక క్రీడాప్రాంగణంలో బుక్ ఫెయిర్ ఉంటుంది.
    • బుక్ ఫెయిర్ ప్రాంగణానికి వడ్లమూడి విమలాదేవి, ప్రధాన సాహిత్య వేదికకు ప్రముఖ రచయిత డాక్టర్‌ బి.వి.పట్టాభిరామ్ పేరు పెట్టారు.
    • ప్రతిభా వేదికకు ప్రముఖ ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రవేత్త జయంత్‌ నార్లీకర్‌ పేర్లను ఖరారు చేశారు.
    • జనవరి 2వ తేదీ నుంచి జవవరి 12వ తేదీ వరకు ఈ బుక్ ఫెయిర్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
    • ప్రతి రోజూ మధ్యాహ్నం 2 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది. ఇక శనివారం, ఆదివారాల్లో మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకే పుస్తక కేంద్రాలు తెరుస్తారు.
    • ఈసారి మొత్తం 309 స్టాళ్లు ఏర్పాటవుతాయి.
    • ప్రతి స్టాల్‌లోనూ10 శాతం డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ఏ పుస్తకం కొనుగోలు చేసినా ఈ నిర్ణయం వర్తిస్తుంది.
    • పుస్తక మహోత్సవంలో భాగంగా జనవరి 6వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరవుతారు. జనవరి 9వ తేదీన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ పాల్గొంటారు.

    ప్రతి ఏడాది నిర్వహించబోయే ఎన్నో వైవిద్యభరితమైన జాతీయ, అంతర్జాతీయ పుస్తక ప్రచురణ సంస్థలు బుక్​ఫెయిర్​కు వస్తాయి. తెలుగు అకాడమీ, విశాలాంధ్ర, నవతెలంగాణ, నవోదయ, ఎమెస్కో, తెలుగు బుక్స్​, సేజ్, పెంగ్విన్, నవయుగ వంటి పుస్తక ప్రచురణ సంస్థలు అన్నీ ఒకే దగ్గర కనిపించనున్నాయి. విలువైన నవలలు, సాహిత్య విశ్లేషణ పుస్తకాలతో బుక్​ఫెయిర్​ కొనసాగనుంది. ప్రతి ఏడాది జరిగే ఈ అతిపెద్ద పుస్తక మహోత్సవం కోసం పుస్తకప్రియులు ఎంతో ఆసక్తికగా ఎదురూచూస్తుంటారు. పుస్తకాలను కూడా భారీగానే విక్రయిస్తుంటారు. ఈసారి కూడా భారీగానే పుస్తకాలు కొనుగోలు కానున్నాయి.

