Garbage E-Challan In AP : ఈ నగరంలో రోడ్లు, మురుగు కాల్వల్లో చెత్త వేస్తే ఈ-చలాన్.. సీసీ కెమెరాలతో నిఘా
Garbage E-Challan : రోడ్లు, మురుగు కాల్వలో చెత్త వేస్తున్నారా? ఇక మీ ఇంటికే ఈ-చలాన్ వస్తుంది. సీసీ కెమెరాల నిఘాలో కొత్త రూల్ రానుంది. అది ఎక్కడో చూడండి..
తిరుపతి నగరంలోని రోడ్లపై, మురుగు కాలువల్లో చెత్త వేసే వ్యక్తులపై ఈ-చలాన్ వ్యవస్థ ద్వారా జరిమానాలు విధించడానికి తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చర్యలు ప్రారంభించింది. అనేక ప్రదేశాలలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా ఉల్లంఘించిన వారిని గుర్తిస్తారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎన్.మౌర్య స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ ప్రతినిధులు, ఇతర వాటాదారులతో కలిసి సీసీటీవీ కెమెరాల ఏర్పాటు, పనితీరును సమీక్షించారు.
రోడ్లపై లేదా కాలువల్లో చెత్త వేసే వ్యక్తులను గుర్తించడానికి ఈ కెమెరాలు సహాయపడతాయని ఆ తర్వాత ఈ-చలాన్ వ్యవస్థ ద్వారా జరిమానాలు జారీ చేయబడతాయని మున్సిపల్ కమిషన్ చెప్పారు.
స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ కింద నగరంలోని 20 ప్రధాన జంక్షన్లు, 111 ప్రదేశాలలో సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మౌర్య తెలిపారు. పర్యవేక్షణ కోసం ఈ కెమెరాలను ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు అనుసంధానించనున్నట్లు వెల్లడించారు. నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చెత్త కుప్పలు ఏర్పడకుండా ఈ నిఘా వ్యవస్థ సహాయపడుతుందని అన్నారు. నిర్మాణ, కూల్చివేత వ్యర్థాలను రోడ్లపై వేసే వారిని కూడా కెమెరాల ద్వారా గుర్తించి జరిమానా విధించడం జరుగుతుందని ఆమె అన్నారు.
మరోవైపు వన్యప్రాణుల కదలికలను పర్యవేక్షించడానికి, అధికారులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలుగా ఎస్వీ జూ పార్క్ రోడ్డులోని తొమ్మిది ప్రదేశాలలో సీసీటీవీ కెమెరాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ తెలిపారు. నగరంలోని 20 జంక్షన్లలో అడాప్టివ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్(ATCS) కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఈ వ్యవస్థతో, వాహనాల కదలికకు అనుగుణంగా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ మారుతాయి. ఇది రద్దీగా ఉండే కూడళ్లలో రద్దీని తగ్గిస్తుంది, అంబులెన్స్లు వంటి అత్యవసర వాహనాలు త్వరగా కదలడానికి సహాయపడుతుంది. చెత్త వేయడం, నిర్మాణ వ్యర్థాలను పారవేయడం, ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలు వంటివి సీసీటీవీ, ఏటీసీఎస్ కెమెరాల ద్వారా నమోదు చేస్తారు. ఈ-చలాన్ వ్యవస్థ ద్వారా జరిమానాలు జారీ అవుతాయి.