నేటి నుంచి విశాఖలో సీఐఐ సమ్మిట్ - 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులే టార్గెట్..!
నేటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు విశాఖలో సీఐఐ సదస్సు జరగనుంది. భారత ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఈ సమ్మిట్ ను ప్రారంభిస్తారు. సీఐఐ సదస్సు ద్వారా 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాబట్టడమే లక్ష్యమని ఏపీ ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని నిర్వహిస్తున్న రెండు రోజుల భాగస్వామ్య సదస్సుకు విశాఖ నగరం సిద్దమైంది. రాష్ట్రాభివృద్ధికి ఈ రెండు రోజుల సదస్సు కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సుమారు రూ. 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ఎంఓయూలు కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
2 రోజుల పాటు సదస్సు….
దేశ, విదేశాలకు చెందిన ప్రముఖుల ఈ రెండు రోజుల సదస్సుకు హజరు కానున్నారు. ఇక పలువురు కేంద్ర మంత్రులు ఈ సదస్సులో భాగస్వామ్యం కానున్నారు. అలాగే వివిధ దేశాలకు చెందిన మంత్రులు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, ప్రముఖ సంస్థలకు చెందిన ఛైర్మన్లు, ప్రతినిధులు ఈ సదస్సుకు రానున్నారు. 50కు పైగా దేశాల నుంచి 3000 మందికి పైగా ప్రతినిధులు హజరయ్యే అవకాశం కన్పిస్తోంది.
వివిధ దేశాల్లోని ప్రముఖ కంపెనీలకు చెందిన CXOలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆహ్వానాలు పంపింది. యూకే, యూఏఈ, సౌదీ ఆరేబియా, రష్యా, బెహ్రెయిన్, ఖతార్, న్యూజిలాండ్, సింగపూర్ సహా మరికొన్ని దేశాలకు చెందిన మంత్రులు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు భాగస్వామ్య సదస్సులో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఇక ఆసియా, యూరప్, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఓషేనియా వంటి ప్రాంతాలకు చెందిన వివిధ విదేశీ సంస్థల ప్రతినిధులు పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్ కు హజరవుతారని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఇవాళ 25 సెషన్లు…
రెండు రోజుల భాగస్వామ్య సదస్సులో మొత్తంగా 45కు పైగా సెషన్స్ నిర్వహించేలా ప్రణాళికను సిద్దం చేశారు. తొలి రోజున సుమారు 25 సెషన్స్ జరగనున్నాయి. ఒకే సమయంలో నాలుగు సెషన్స్ నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక విశాఖలోని రెండు రోజుల భాగస్వామ్య సదస్సుపై ఉన్న అంచనాలకు అనుగుణంగానే ముందు రోజే ఏకంగా రూ. 3.65 లక్షల కోట్ల విలువైన ఎంఓయూలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమక్షంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుదుర్చుకుంది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షించే విధంగా రెండు రోజుల భాగస్వామ్య సదస్సు ఉండబోతోందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అలాగే సదస్సుకు పలువురు పారిశ్రామిక వేత్తలు ప్రతిపాదనలతో హాజరు కానున్నారు.
ఉపరాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ప్రారంభం…
ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ చేతుల మీదుగా శుక్రవారం ఉదయం 9.15 గంటలకు రెండు రోజుల భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభం కానుంది. మొత్తంగా ఏడు అంశాలపై రెండు రోజుల భాగస్వామ్య సదస్సులో కీలక చర్చలు జరగనున్నాయి. ట్రేడ్, ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీయలైజేషన్, సస్టెయినబులిటీ అండ్ క్లైమెట్ యాక్షన్, టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్, గ్రోత్, జియో ఎకనమిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్, ఇంక్లూజన్ వంటి అంశాలపై సదస్సులో వివిధ స్థాయిల్లో చర్చలు జరపనున్నారు. ఆయా అంశాలపై చర్చలు జరుపుతూనే... వివిధ పారిశ్రామిక వేత్తలతో విడివిడిగా నిర్వహించే వరుస భేటీల్లో రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకున్న అవకాశాలను ముఖ్యమంత్రి ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులకు వివరించనున్నారు.
శుక్రవారం 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సును భారత ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించనున్నారు. ఏపీ పెవిలియన్ ప్రారంభోత్సవంలో కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయల్ పాల్గొంటారు. యూసుఫ్ అలీ, బాబా కళ్యాణి, కరణ్ అదానీ వంటి విశిష్ట అతిధులు దీనికి హాజరు కానున్నారు. ఇక సదస్సు ప్రారంభోత్సవం ముగిసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీలను వర్చువల్ గా ప్రారంభిస్తారు.
ఆ తర్వాత జపాన్ అంబాసిడర్ ఓనో కెలిచీతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భేటీ అవుతారు. మధ్యాహ్నం జరిగే ‘ఏఐ ఫర్ వికసిత్ భారత్’ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగిస్తారు. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటిజెన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వృద్ధికి ఏ విధంగా దోహద పడుతుందో సీఎం తన ప్రసంగంలో వివరిస్తారు. ఆ తర్వాత బీపీసీఎల్, గోయొంకా, ఎస్బీఎఫ్ సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి వేర్వేరుగా భేటీ కానున్నారు. అనంతరం సింగపూర్ నుంచి విజయవాడకు నేరుగా విమాన సర్వీసులు నడిపేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సింగపూర్ ప్రతినిధులతో ఒప్పందం చేసుకోనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి హజరు కానున్నారు.
