అన్ని దేవాలయాలలో శ్రీవారి సేవకులుగా సేవ చేయండి.. తిరుమల తరహాలోనే శ్రీశైలం : సీఎం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని ఆలయాల్లో భక్తులు స్వచ్ఛందంగా శ్రీవారి సేవకులుగా సేవ చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. వాలంటీర్లను నియమించి వారిని ప్రోత్సహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని ఆలయాల్లో భక్తులు స్వచ్ఛందంగా శ్రీవారి సేవ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ సౌకర్యంలో రెవెన్యూ, వ్యవసాయం, పౌర సరఫరాలు, ఆరోగ్యం, రవాణా, అగ్నిమాపక సేవ, దేవాదాయ శాఖల పనితీరును సీఎం సమీక్షించారు.
'అన్ని దేవాలయాలలో శ్రీహరి సేవకులుగా సేవ చేయడానికి స్థానిక స్వచ్ఛంద సేవకులను నియమించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి స్వచ్ఛంద సేవకుల జాబితాను సిద్ధం చేయాలి. అనేక మంది భక్తులు దేవుడికి సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారు అలా చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. శ్రీశైలంలో ఇప్పటికే చేస్తున్నట్లుగా అలాంటి వారిని స్వామికి సేవ చేయడానికి మనం ప్రోత్సహించాలి.' అని చంద్రబాబు అన్నారు.
దేవాలయాల్లో వాలంటీర్లను నియమించుకుని వారిని ప్రోత్సహించాలని చంద్రబాబు చెప్పారు. శ్రీశైలంలోనూ తిరుమల తరహా విధానం అమలవుతుందన్నారు.
ఆరోగ్య శాఖ విషయానికొస్తే, పీహెచ్సీలు, అర్బన్ పీహెచ్సీలు, సీహెచ్సీలు, జిల్లా ఆసుపత్రులలో సౌకర్యాలను మెరుగుపరచాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. జిల్లా కలెక్టర్లు అటువంటి విభాగాలపై దృష్టి సారించి వాటి సమస్యలను పరిష్కరించాలన్నారు. 'మెరుగైన సేవలను అందించడానికి మీరు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ఆసుపత్రుల పనితీరుపై క్రమం తప్పకుండా సమీక్ష చేయాలి. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో వైద్యులను అందుబాటులో ఉంచండి.' అని సీఎం చంద్రబాబు.. కలెక్టర్లకు చెప్పారు.
భూ సర్వేలు దోషరహితంగా ఉండాలని సీఎం అన్నారు. సర్వే కోరుకునే వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండకూడదని చెప్పారు. రెవెన్యూ శాఖ తదనుగుణంగా పనిచేయాలని, చెడ్డ పేరును తొలగించుకోవాలని సూచించారు. వరి కొనుగోలులో ఎలాంటి ఫిర్యాదులు ఉండకూడదని చంద్రబాబు అన్నారు. అధికారులు క్రమం తప్పకుండా భూసార పరీక్షలు నిర్వహించి, ఎరువుల వాడకంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. మంచి పంటను పొందడానికి తక్కువ పరిమాణంలో యూరియాను ఉపయోగించే మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్పారు.
రవాణా శాఖ పనితీరును మెరుగుపరచుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరిన్ని ఆటోమేటెడ్ డ్రైవింగ్ పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. అగ్నిమాపక సేవల విభాగం పనితీరును ఆయన ప్రశంసించారు.