గోపాల్పూర్ వద్ద నేడు తీరం దాటనున్న 'అక్వాన్' తుపాను.. ఉత్తరాంధ్రలో అలజడి
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'అక్వాన్' తుపాను శుక్రవారం ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్ సమీపంలో తీరం దాటనుంది. మరో రెండు గంటల్లో తీరం దాటే ప్రక్రియ మొదలవుతుందని ఐఎండీ ప్రకటించింది. తుపాను ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట తీరంలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది.
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన తీవ్ర తుపాను 'అక్వాన్' తీరం వైపు వేగంగా దూసుకొస్తోంది. నవంబర్ 20, శుక్రవారం నాడు ఒడిశాలోని పూరీకి సమీపంలో ఉన్న గోపాల్పూర్ వద్ద ఈ తుపాను తీరం దాటనుంది. రాబోయే రెండు గంటల్లోనే తుపాను తీరం దాటే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) వెల్లడించింది. తుపాను బాహ్య మేఘాల వలయాలు ఇప్పటికే భూభాగంలోకి ప్రవేశించడంతో తీర ప్రాంతాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది.
సాధారణంగా నవంబర్ నెలలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుపాన్లు ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంటాయి. తాజాగా 'అక్వాన్' తీవ్ర తుపాను ముప్పు పొంచి ఉండటంతో తీర ప్రాంత యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారడంతో మత్స్యకారులు వేటను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట తీర ప్రాంతంలో సముద్రపు అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి.
గంటకు 23 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదలిక
అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం శుక్రవారం ఉదయం 5:30 గంటలకు విడుదల చేసిన బులెటిన్ ప్రకారం, 'అక్వాన్' తుపాను గత ఆరు గంటలుగా పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో గంటకు 23 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాయవ్య దిశగా కదులుతోంది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 2:30 గంటల సమయానికి ఇది 18.3 డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం, 84.8 డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం వద్ద కేంద్రీకృతమై ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కళింగపట్నంకు తూర్పున సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో తుపాను కొనసాగుతోంది. విశాఖపట్నంకు ఈశాన్యంగా 170 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్కు దక్షిణంగా 110 కిలోమీటర్లు, పూరీకి దక్షిణ-నైరుతి దిశగా 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది ఉంది.
90 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు
ఈ తుపాను వాయవ్య దిశగానే ప్రయాణిస్తూ నవంబర్ 20 మధ్యాహ్నానికి ముందే ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరాలను గోపాల్పూర్ సమీపంలో దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయని, గరిష్ఠంగా 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు విరుచుకుపడతాయని అధికారులు అంచనా వేశారు.
అర్ధరాత్రి ఒడిశా సీఎం సమీక్ష.. భువనేశ్వర్లో భారీ వర్షం
తుపాను తీరం వైపు దూసుకొస్తున్న నేపథ్యంలో ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ గురువారం రాత్రి సహాయక చర్యలపై ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. రాత్రి 11 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 1:30 గంటల వరకు రెండున్నర గంటలకు పైగా ఆయన ప్రత్యేక సహాయ కమిషనర్ (ఎస్ఆర్సీ) కార్యాలయంలోనే ఉండి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించారు.
ఉన్నతాధికారులతో నేరుగా చర్చించిన ముఖ్యమంత్రి, తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలకు అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయక చర్యలు అందేలా చూడాలని ఆదేశించారు. ఒక్క ప్రాణనష్టం కూడా జరగకుండా 'జీరో క్యాజువాలిటీ' లక్ష్యంతో పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు. సమీక్ష ముగించుకుని వర్షంలోనే అర్ధరాత్రి 1:35 గంటల సమయంలో సీఎం తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. కాగా, తుపాను తీరం దాటకముందే అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట నుంచే ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్లో దీని ప్రభావం మొదలైంది. నగరంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More