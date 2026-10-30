AP Inter Exam Fee : ఏపీ ఇంటర్ విద్యార్థులకు అప్డేట్ - ఎగ్జామ్ ఫీజు గడువు పొడిగింపు, తేదీలివే
ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల ఫీజు చెల్లింపు గడువును పొడిగించారు. అర్హులైన విద్యార్థులు నవంబరు 10 వరకు ఫీజు చెల్లించుకోవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ముఖ్యమైన అప్డేట్ ఇచ్చింది. రాబోయే ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించి ఫీజు చెల్లింపు గడువును నవంబరు 10వ తేదీ వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా వెల్లడించారు.
ఎలాంటి అపరాధ రుసుము (లేట్ ఫీజు) లేకుండా విద్యార్థులు నవంబరు 10 వరకు తమ పరీక్ష ఫీజును చెల్లించుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఈ గడువులోగా చెల్లించలేని వారు రూ. 1,000 అపరాధ రుసుముతో నవంబరు 17వ తేదీ వరకు ఫీజు చెల్లించేందుకు అవకాశం కల్పించారు.
కోర్సుల వారీగా పరీక్ష ఫీజు వివరాలు
- మొదటి సంవత్సరం, రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులకు జనరల్ మరియు వొకేషనల్ కోర్సుల్లో సబ్జెక్టుల సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా థియరీ పేపర్ల పరీక్ష ఫీజును రూ. 600గా నిర్ణయించారు.
- జనరల్ రెండో సంవత్సరం, వొకేషనల్ ప్రాక్టికల్ పరీక్షల ఫీజు రూ. 275గా ఉంటుంది.
- బైపీసీ కోర్సు అభ్యసించే విద్యార్థులకు గణితంతో సహా బ్రిడ్జ్ కోర్సు సబ్జెక్టుల ఫీజును రూ. 165గా నిర్ణయించారు.
- రెండో సంవత్సరం వొకేషనల్ విద్యార్థులకు బ్రిడ్జ్ కోర్సు ప్రాక్టికల్ ఫీజు రూ. 275గా ఉంటుంది.
- ఒకేసారి మొదటి, రెండో సంవత్సరం పరీక్షలు రెండింటికీ హాజరయ్యే విద్యార్థులు థియరీ పేపర్లకు రూ. 1,200, వొకేషనల్ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలకు రూ. 550 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండు సంవత్సరాల బ్రిడ్జ్ కోర్సు ఫీజు మొత్తం రూ. 330గా ఉంటుంది.
ఇప్పటికే ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులై, తమ మార్కులు లేదా ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకోవడానికి (ఇంప్రూవ్మెంట్) పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు ప్రత్యేక ఫీజులు వర్తిస్తాయి. ఆర్ట్స్ సబ్జెక్టుల విద్యార్థులు రూ. 1,350 చెల్లించాల్సి ఉండగా, సైన్స్ సబ్జెక్టుల విద్యార్థులు రూ. 1,600 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆఖరి నిమిషం వరకు వేచి చూడకుండా వెంటనే తమ కళాశాలల ద్వారా పరీక్ష ఫీజును చెల్లించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ :
- 24-02-2027 (బుధవారం) లాంగ్వేజెస్ - పేపర్ 1 (తెలుగు, సంస్కృతం, ఉర్దూ, హిందీ మొదలైనవి) / సబ్జెక్ట్స్ - పేపర్ 1
- 26-02-2027 (శుక్రవారం) ఇంగ్లీష్ - పేపర్ 1
- 01-03-2027 (సోమవారం) మ్యాథ్స్ / సివిక్స్ - పేపర్ 1
- 03-03-2027 (బుధవారం) బయాలజీ (బాటనీ, జువాలజీ) పేపర్ 1 / హిస్టరీ - పేపర్ 1
- 05-03-2027 (శుక్రవారం) ఫిజిక్స్ / ఎకనామిక్స్ - పేపర్ 1
- 09-03-2027 (మంగళవారం) కెమిస్ట్రీ / కామర్స్ పేపర్ 1
- 12-03-2027 (శుక్రవారం) పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ / లాజిక్ పేపర్ 1
- 15-03-2027 (సోమవారం) మోడరన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1 / జియోగ్రఫీ పేపర్ 1
సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్
- 25-02-2027 (గురువారం) లాంగ్వేజెస్ - పేపర్ 2 (తెలుగు, సంస్కృతం, ఉర్దూ, హిందీ మొదలైనవి) / సబ్జెక్ట్స్ - పేపర్ 2 27-02-2027 (శనివారం) ఇంగ్లీష్ - పేపర్ 2
- 02-03-2027 (మంగళవారం) మ్యాథ్స్ / సివిక్స్ - పేపర్ 2
- 04-03-2027 (గురువారం) బయాలజీ పేపర్ 2 / హిస్టరీ - పేపర్ 2
- 08-03-2027 (సోమవారం) ఫిజిక్స్ / ఎకనామిక్స్ - పేపర్ 2
- 11-03-2027 (గురువారం) కెమిస్ట్రీ / కామర్స్ పేపర్ 2
- 13-03-2027 (శనివారం) పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ / లాజిక్ పేపర్ 2 / జెనరల్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ మ్యాథ్స్-2
- 16-03-2027 (మంగళవారం)మోడరన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 2 / జియోగ్రఫీ పేపర్ 2
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More