ICAI CA Inter Result 2026: సీఏ ఇంటర్మీడియట్ మే పరీక్షల ఫలితాల తేదీ ఖరారు.. ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ చూడండి
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ICAI), మే 2026 లో నిర్వహించిన సీఏ ఇంటర్మీడియట్ (CA Intermediate) పరీక్షల ఫలితాల విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, రోల్ నంబర్ సహాయంతో అధికారిక వెబ్సైట్లో ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు.
చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ (CA) కోర్సు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఐసీఏఐ (ICAI) కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. మే నెలలో జరిగిన సీఏ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల ఫలితాల తేదీని వెల్లడిస్తూ అధికారిక నోటీసు విడుదల చేసింది.
ఫలితాల విడుదల ఎప్పుడు?
ఐసీఏఐ ప్రకటన ప్రకారం, మే 2026 లో నిర్వహించిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల ఫలితాలు జూన్ 24, 2026 (బుధవారం) సాయంత్రం లోపు విడుదలవుతాయి. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను caresults.icai.org అనే ప్రత్యేక వెబ్సైట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఫలితాలను చూసుకోవడానికి అభ్యర్థులు తమ 'రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్' (Registration Number) తో పాటు 'రోల్ నంబర్' (Roll Number) ను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
మే 2026 కి సంబంధించిన గ్రూప్-1 పరీక్షలు మే 5, 7, 9 తేదీల్లో.. అలాగే గ్రూప్-2 పరీక్షలు మే 11, 13, 15 తేదీల్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జరిగాయి.
సీఏ ఇంటర్ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవడం ఎలా?
ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత అభ్యర్థులు క్రింది సాధారణ పద్ధతుల ద్వారా తమ మార్కులను చూసుకోవచ్చు.
- మొదటగా ఐసీఏఐ అధికారిక వెబ్సైట్ icai.org లేదా caresults.icai.org ని సందర్శించండి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'ICAI CA Inter Result May 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యే కొత్త పేజీలో మీ రోల్ నంబర్ (Roll Number), రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ (Registration Number) వివరాలను ఎంటర్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత 'Submit' బటన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ సీఏ ఇంటర్ ఫలితాలు స్క్రీన్పై డిస్ప్లే అవుతాయి.
- ఫలితాలను తనిఖీ చేసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఆ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్అవుట్ (Hard Copy) తీసుకోవడం మంచిది.
సీఏ ఫైనల్ (CA Final) ఫలితాలు కూడా..
ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల తేదీతో పాటు, సీఏ ఫైనల్ పరీక్షల ఫలితాల తేదీని కూడా ఐసీఏఐ ప్రకటించింది. మే 2026 లో జరిగిన సీఏ ఫైనల్ పరీక్షల ఫలితాలు రేపు, అంటే జూన్ 18, 2026 సాయంత్రం లోపు విడుదల కానున్నాయి. ఇంటర్ విద్యార్థుల తరహాలోనే ఫైనల్ విద్యార్థులు కూడా పైన పేర్కొన్న వెబ్సైట్ ద్వారానే తమ రిజిస్ట్రేషన్, రోల్ నంబర్లను ఎంటర్ చేసి ఫలితాలు చూసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More