Weather Update : ఏపీలో భిన్న వాతావరణం - 5 జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు, స్వల్పంగా ఎండ తగ్గే ఛాన్స్..!
AP Weather Update Today : ఏపీలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అనంతపురం, కడప సహా ఐదు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు 17 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీస్తాయని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విభిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఒకవైపు భానుడి భగభగలు కొనసాగుతుండగా.. మరోవైపు కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు ఊరటనిస్తున్నాయి. ఇవాళ (31-05-2026) రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు మరియు పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండనుంది.
వాతావరణ నివేదిక ప్రకారం.. ఇవాళ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్న జిల్లాలు ఇవే:
- అనంతపురం
- శ్రీసత్యసాయి
- వైఎస్సార్ కడప
- అన్నమయ్య
- చిత్తూరు
ఈ ఐదు జిల్లాలతో పాటు రాష్ట్రంలోని మిగిలిన జిల్లాల్లోనూ అక్కడక్కడా ఆకస్మికంగా చెదురుమదురు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఓ ప్రకటన ద్వారా పేర్కొంది.
ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలు పిడుగులతో కూడి ఉండే ప్రమాదం ఉన్నందున విపత్తు నిర్వహణ శాఖ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండే ప్రజలు, పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, పశువుల కాపరులు తీవ్ర జాగ్రత్తలు వహించాలని సూచించింది.
వర్షం పడే సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెద్ద పెద్ద చెట్ల కింద, విద్యుత్ లైన్లు లేదా విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద నిలబడకూడదని పేర్కొంది. తక్షణమే సురక్షితమైన పక్కా భవనాల్లోకి ఆశ్రయం పొందాలని అధికార యంత్రాంగం హెచ్చరించింది.
ఒకవైపు ఎండలు.. 17 మండలాల్లో వడగాల్పులు
రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, ఉష్ణోగ్రతలు మాత్రం ఇంకా ప్రమాదకర స్థాయిలోనే నమోదవుతున్నాయి. ఇవాళ ఏపీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గరిష్టంగా 42°C నుంచి 44°C వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి తోడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 17 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు (లూ గాలులు) వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
ఎండ తీవ్రత మరియు వడగాల్పులు ఎక్కువగా ఉండే జిల్లాల ప్రజలు మధ్యాహ్నం వేళల్లో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకూడదని, తగినన్ని నీళ్లు తాగుతూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
