    ఆటోలపై డిజిటల్ స్టిక్కర్లు.. ప్రయాణం ఇక మరింత సేఫ్.. ఒక్క క్లిక్‌తో మీ ఫోన్లో ఈ వివరాలు!

    Auto Digitalization : ఆటో ఎక్కితే చాలా మందికి భయం. ఇకపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోలకు డిజిటల్ స్టిక్కర్లతో డ్రైవర్ మెుత్తం వివరాలు మీ చేతిలో ఉంటాయి. ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

    Published on: Mar 11, 2026 8:57 AM IST
    By Anand Sai, Ongole
    ఒంగోలులోని జిల్లా పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని ఆటోరిక్షాల కోసం డిజిటలైజేషన్ చొరవలో భాగంగా ట్రాఫిక్ డిజిటల్ నంబర్ స్టిక్కర్‌లను సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ వి. హర్షవర్ధన్ రాజు ఆవిష్కరించారు. ఇప్పుడు ఆటో ఎక్కిన తర్వాత ప్రయాణికులు క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేయవచ్చు, ఫోటో తీసుకోవచ్చు. ఆటో డ్రైవర్, యజమాని పూర్తి వివరాలు వారి మొబైల్ ఫోన్‌లలో కనిపిస్తాయి.

    ఆటోలకు డిజిటల్ స్టిక్కర్లు
    ఆటోలకు డిజిటల్ స్టిక్కర్లు

    ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. 'ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం స్వీకరణకు అనుగుణంగా, ఒంగోలు పట్టణంలో ఆటోలకు ప్రత్యేక డిజిటల్ నంబర్ స్టిక్కర్‌లను అటాచ్ చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభించాం. ఈ డిజిటల్ నంబర్‌లను కేటాయించడం ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రయాణికులకు ఆటోల పూర్తి వివరాలను అందించడం, వారు సురక్షితంగా వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా చూడటం.' అని చెప్పారు.

    ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ఆటోలను సులభంగా గుర్తించడం, ట్రాఫిక్ నియంత్రణను మెరుగుపరచడం, ప్రజలకు మరింత భద్రత కల్పించడం అనే లక్ష్యంతో పోలీసు శాఖ ఒక వినూత్న చర్య తీసుకుంది. డిజిటల్ నంబర్ స్టిక్కర్ల ద్వారా ప్రతి ఆటోకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉండటంతో, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పోలీసులు సమాచారాన్ని వేగంగా గుర్తించగలుగుతారు.

    ఆటో డ్రైవర్లు ప్రయాణికులతో ముఖ్యంగా మహిళలు, వృద్ధులతో మర్యాదగా, గౌరవంగా వ్యవహరించాలని ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ సూచించారు. మద్యం సేవించిన తర్వాత వాహనాలు నడపవద్దని, డ్రైవర్ సీటు పక్కన అనవసరంగా ప్రజలను కూర్చోబెట్టవద్దని కూడా హెచ్చరించారు. ప్రయాణికుల నుండి అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేయవద్దని తెలిపారు.

    ఈ కార్యక్రమం కింద ప్రతి ఆటోరిక్షాకు డ్రైవర్, వాహన యజమాని పూర్తి వివరాలను కలిగి ఉన్న ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్‌తో పొందుపరిచిన రెండు A4-సైజు డిస్‌ప్లే బోర్డు స్టిక్కర్లు జారీ చేస్తారు. గూగుల్ లెన్స్ ఉపయోగించి క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేయవచ్చు. వీటిలో డ్రైవర్ వివరాలు, వాహన సమాచారాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో వాట్సాప్ ద్వారా పంచుకోవడం, వాహనం స్థానాన్ని ట్రాక్ చేయడం, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్‌ను అలర్ట్ చేయడం, డ్రైవర్ ప్రవర్తనను ఫిర్యాదు చేయడం, 112కు అత్యవసర కాల్‌లు చేయడం, సమీప పోలీసు స్టేషన్‌ల కోసం కాంటాక్ట్ నంబర్‌లను వీక్షించడం వంటి ఎంపికలు ఉన్నాయి. ప్రయాణికులు www.todaysafejourney.com వెబ్‌సైట్ ద్వారా వివిధ వివరాలు చూడవచ్చు.

    డిజిటల్ స్టిక్కర్లను పొందడానికి ఆటో యజమానులు, డ్రైవర్లు తమ ఆధార్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటోలు, పూర్తి వాహన వివరాలను ట్రాఫిక్ పోలీసులకు సమర్పించాలి. వారు ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్‌లో సమాచారాన్ని నమోదు చేసి క్యూఆర్-కోడెడ్ స్టిక్కర్లను జారీ చేస్తారు. ఒంగోలు అంతటా ఉన్న అందరూ ఆటో డ్రైవర్లు, యజమానులు పోలీసులకు సహకరించి వీలైనంత త్వరగా నమోదు చేసుకోవాలని ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ కోరారు.

