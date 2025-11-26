ఒంగోలు విమానాశ్రయం కోసం వివరణాత్మక ప్రాజెక్టు నివేదిక (DPR) సిద్ధం అవుతోంది. కోల్కతాకు చెందిన ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ బృందం, ఒంగోలు-కొత్తపట్నం రహదారిలోని అల్లూరు, ఆలూరు గ్రామాలలో భూ సర్వేతో సహా ప్రాథమిక పనులను ప్రారంభించింది. సోమవారం ఒంగోలుకు చేరుకున్న ఏజెన్సీ బృందం అల్లూరు, ఆలూరు గ్రామాలను సందర్శించి అక్కడ ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయ భూములను పరిశీలించి, భూ సర్వే నిర్వహించింది.
అల్లూరు గ్రామ సచివాలయంలో స్థానిక నివాసితులు, రైతులతో కూడా ఈ బృందం మాట్లాడింది. అంతేకాకుండా ఒంగోలు విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టు కోసం ఇప్పటికే సేకరించిన భూమి వివరాలు, తదుపరి సేకరణ అవకాశాల గురించి చర్చించడానికి వారు ఒంగోలు ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డిని ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించి మాట్లాడారు.
కొత్తపట్నం సమీపంలో అల్లూరు, ఆలూరు గ్రామాల చుట్టూ దాదాపు 1,086 ఎకరాలను ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటోంది ప్రభుత్వం. ఒంగోలు విమానాశ్రయ అభివృద్ధి ప్రణాళికను ప్రభుత్వం ఏపీ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ (APADC)కి అప్పగించింది. ప్రాథమిక క్షేత్ర స్థాయి సాధ్యాసాధ్యాల సర్వే తర్వాత, అధికారులు డీపీఆర్ తయారీ కోసం ప్రైవేట్ ఏజెన్సీని నియమించారు.
పరమిత రాయ్, అనిందిత రాయ్, భట్టాచార్యలతో కూడిన ప్రస్తుత బృందం డీపీఆర్ ప్రక్రియను ప్రారంభించడానికి అవసరమైన క్షేత్రస్థాయి సమాచారాన్ని సేకరించడానికి వచ్చింది. డీపీఆర్ సిద్ధం అయిన తర్వాత టెండర్లు, పనులు దిశగా అడుగులు పడనున్నాయి.
డీపీఆర్ రూపకల్పన పనులు చేపట్టిన టీమ్ కొత్తపట్నం సమీపంలో జీపీఎస్ ఆధారిత సర్వే కూడా చేశారు. అన్నింటికీ అనుకూలంగా ఉండే ప్రదేశాన్ని చూస్తున్నారు. మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ బృందం విమానాశ్రయం ఏర్పాటుపై నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందజేస్తుంది. నివేదిక వెళ్లిన తర్వాత దాని ఆధారంగానే విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి సంబంధించిన పనులు ఉంటాయి.
తాజాగా సర్వే చేసిన గ్రామాల్లో ఎంత ప్రభుత్వం భూమి ఉంది, ప్రైవేట్ భూమి ఎంత అనే వివరాలను అధికారులు చూస్తున్నారు. ఈ నివేదిక పూర్తయిన తర్వాత అవసరమైన భూ సేకరణ కోసం ప్రభుత్వం ప్రకటన విడుదల చేయనుంది.