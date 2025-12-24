గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ఆసుపత్రులకు డ్రోన్ల ద్వారా మెడిసిన్ సప్లై.. వచ్చే నెల స్టార్ట్!
గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ఆసుపత్రులకు డ్రోన్ల ద్వారా మందులు సరఫరా చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. అన్ని కుదిరితే కొత్త ఏడాది మెుదట్లోనే ఈ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తొలిసారిగా అత్యవసర ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను బలోపేతం చేయడానికి మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ఆసుపత్రులకు మందులు, వ్యాక్సిన్లు, రక్త యూనిట్లను రవాణా చేయడానికి డ్రోన్లను ఉపయోగించనుంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పాడేరు కేంద్రంగా పనిచేస్తూ, డ్రోన్ ఆధారిత వైద్య లాజిస్టిక్స్ను నిర్వహించడానికి ఆరోగ్య, వైద్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ రెడ్ వింగ్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. వచ్చే నెల చివరి నాటికి సేవలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఏర్పాటు ప్రకారం పాడేరు కేంద్రంగా ఈ వ్యవస్థ పని చేయనుంది. పాడేరు నుండి 60–80 కి.మీ పరిధిలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు(PHCలు), కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు (CHCలు)కు డ్రోన్లు మందులు, రక్త యూనిట్లను సరఫరా చేస్తాయి. ప్రతి డ్రోన్ రెండు కిలోల వరకు బరువును మోయగలదు. సురక్షితమైన రవాణాను నిర్ధారించడానికి కోల్డ్-చైన్ సౌకర్యాలతో అమర్చబడి ఉంటుంది. ఈ కోల్డ్ వ్యవస్థతో మందులు, వ్యాక్సిన్లు పాడవకుండా ఉంటాయి.
ఈ డ్రోన్లు మందులను మాత్రమే తీసుకెళ్లడం కాకుండా రక్తం, మలం, మూత్ర నమూనాలను ఆరోగ్య కేంద్రాల నుండి ప్రయోగశాలలకు రోగనిర్ధారణ పరీక్షల కోసం రవాణా చేస్తాయి. క్లిష్టమైన నివేదికలను పొందడంలో సమయాన్ని తగ్గిస్తాయి. వెంటనే రిపోర్టులు పొందడంలో ఈ డ్రోన్ వ్యవస్థ సాయపడనుంది.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఇప్పటికే ఇలాంటి ప్రాజెక్టులను నిర్వహిస్తున్న సర్వీస్ ప్రొవైడర్ రెడ్ వింగ్.. ప్రూఫ్-ఆఫ్-కాన్సెప్ట్ దశలో భాగంగా మొదటి ఆరు నుండి ఏడు నెలల వరకు ఉచితంగా సేవను అందిస్తుందని ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ కమిషనర్ జి. వీరపాండ్యన్ తెలిపారు.
గిరిజన ప్రాంతాలలో రోడ్డు కనెక్టివిటీ సమస్యలు ఉంటాయని, అలాంటివారికి వైద్య అత్యవసర సమయాల్లో ప్రాణాలను కాపాడటానికి ఈ డ్రోన్ సిస్టమ్ సహాయపడుతుందని అధికారులు అంటున్నారు. భవిష్యత్తులో విశాఖపట్నంలోని కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రి నుండి పాడేరుకు మందుల రవాణా సేవను విస్తరించడాన్ని కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. వచ్చే నెలఖారు నుంచి ఈ సేవలు ప్రారంభం అయ్యే అవకాశం ఉంది.