Save Water Tips : ఏపీ, తెలంగాణకు ఎల్నినో ముప్పు.. ఇళ్లలో నీటిని ఆదా చేసే 10 చిట్కాలు!
Save Water Tips : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఎల్నినో ముప్పు ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో ప్రతీ నీటి బొట్టును సరిగా వాడుకోవాలి. అప్పుడే ఈ సంక్షోభం నుంచి బయటపడొచ్చు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రానున్న రోజుల్లో తీవ్ర నీటి కొరత ఏర్పడే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పులు, ముఖ్యంగా ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా వర్షపాతం గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన జలాశయాల్లో నీటి మట్టాలు క్రమంగా తగ్గుతుండటంతో రాబోయే ఎండకాలంలో తాగునీరు, సాగునీటి కొరత తీవ్రరూపం దాల్చే ప్రమాదం ఉంది.
ఇటువంటి సంక్షోభ సమయంలో ప్రతి నీటి బొట్టును పొదుపు చేయడం మనందరి బాధ్యత. మనం నిత్యం చేసే చిన్న చిన్న మార్పులతో వందల లీటర్ల నీటిని ఆదా చేయవచ్చు.
రోజువారీ గృహ వినియోగంలో నీటి పొదుపు చిట్కాలు
మన ఇంట్లో అత్యధికంగా నీరు వృథా అయ్యేది బాత్రూమ్, వంటగదిలోనే. వీటిని అరికట్టడానికి కొన్ని సులభమైన అలవాట్లను పాటించాలి.
షవర్ కింద స్నానం చేయడం వల్ల నిమిషానికి 15 నుంచి 20 లీటర్ల నీరు వృథా అవుతుంది. షవర్ బదులు బకెట్, మగ్గు వాడటం వల్ల సగానికి పైగా నీటిని ఆదా చేయవచ్చు.
బ్రష్ చేసేటప్పుడు, షేవింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ట్యాప్ నిరంతరం తిప్పి ఉంచకూడదు. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే నీటిని వాడుకోవడం వల్ల రోజుకు దాదాపు 5 నుంచి 10 లీటర్ల నీరు ఆదా అవుతుంది.
ఇంట్లో లీక్ అవుతున్న ట్యాప్లు లేదా పైపులను వెంటనే బాగు చేయించండి. సెకనుకు ఒక చుక్క చొప్పున కారే ట్యాప్ వల్ల నెలకు దాదాపు 100 నుంచి 500 లీటర్ల నీరు వృథా అవుతుంది.
టాయిలెట్ ఫ్లష్లలో డ్యూయల్ ఫ్లష్ సిస్టమ్ను ఉపయోగించండి. లేదా ఫ్లషింగ్ ట్యాంక్లో ఒక నీటి సీసాని ఉంచడం ద్వారా ప్రతి ఫ్లష్కూ కొంత నీటి వినియోగాన్ని తగ్గించవచ్చు.
కూరగాయలు, పండ్లు, బియ్యం, పప్పులు కడిగిన నీటిని పారబోయకుండా ఇంట్లోని మొక్కలకు పోయడానికి ఉపయోగించండి.
పల్లెలు, గిన్నెలు తోమేటప్పుడు రన్నింగ్ ట్యాప్ కింద కడగడానికి బదులుగా.. ఒక పెద్ద టబ్లో నీటిని తీసుకుని శుభ్రం చేయడం వల్ల నీటి వృథాను అరికట్టవచ్చు.
ప్రస్తుతం దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో ఆర్ఓ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్లు ఉంటున్నాయి. ఒక లీటరు సురక్షితమైన నీటి కోసం ఆర్ఓ సిస్టమ్ సుమారు 2 నుండి 3 లీటర్ల నీటిని వేస్ట్ వాటర్ రూపంలో బయటకు పంపుతుంది. ఈ ఆర్ఓ వేస్ట్ వాటర్ పైపును ఒక బకెట్ లేదా డ్రమ్లోకి కనెక్ట్ చేయండి. ఈ నీటిని ఇల్లు తుడవడానికి, బట్టలు ఉతకడానికి, టాయిలెట్స్ శుభ్రం చేయడానికి లేదా వాహనాలు కడగడానికి సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు.
మొక్కలకు మధ్యాహ్నం వేళల్లో కాకుండా ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో నీరు పోయాలి. దీనివల్ల బాష్పీభవనం తగ్గి నీరు మొక్కల వేళ్లకు బాగా అందుతుంది. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పద్ధతి ఇంటి తోటలకు కూడా అనుకూలం.
బైక్లు, కార్లను వాటర్ పైపు పెట్టి కడగడానికి బదులుగా.. బకెట్ నీరు, తడి గుడ్డతో తుడవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
మన బాధ్యత – భవిష్యత్తుకు భరోసా
ఎల్నినో హెచ్చరికల నేపథ్యంలో నీటి కొరతను అధిగమించడం కేవలం ప్రభుత్వం బాధ్యత మాత్రమే కాదు, సమాజంలోని ప్రతి పౌరుడి ప్రాథమిక విధి. మనం చేసే చిన్న చిన్న నీటి పొదుపు చర్యలే రేపటి తీవ్రమైన కరువు నుంచి మన కుటుంబాలను, సమాజాన్ని కాపాడతాయి. 'నీటిని పొదుపు చేద్దాం - భవిష్యత్తును కాపాడుకుందాం!'
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More