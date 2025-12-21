Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    జొన్నగిరిలో బంగారం కోసం తవ్వకాలు.. 1000 టన్నుల మట్టిలో 700 గ్రాముల గోల్డ్!

    కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో బంగారం గోసం తవ్వకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్టుగా భావిస్తున్నారు.

    Published on: Dec 21, 2025 2:26 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో గోల్డ్ మైనింగ్ ప్రారంభమైంది. అవసరమైన అన్ని అనుమతులు పొందిన తర్వాత జియో మైసూర్ ఈ ప్రాజెక్టును నిర్వహిస్తోంది. బంగారం నిక్షేపాలు ఉన్నట్టుగా జియోలాజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా(GSI) గుర్తించింది. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున తవ్వకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. జొన్నగిరి, పొరుగున ఉన్న పగిడిరాయి గ్రామాలు బంగారు నిక్షేపాలకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. పరిశోధనల తర్వాత ఈ ప్రాంతంలోని నేలలో బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నాయని నిర్ధారించాయి.

    జొన్నగిరిలో బంగారం తవ్వకాలు ప్రారంభం
    జొన్నగిరిలో బంగారం తవ్వకాలు ప్రారంభం

    రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,477 ఎకరాల్లో మైనింగ్ అనుమతిని మంజూరు చేసింది. జియో మైసూర్ సంస్థ తవ్వకాలు చేస్తోంది. కంపెనీ ప్రతినిధుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ ప్రాంతంలోని ప్రతి టన్ను మట్టికి 1.5 నుండి 2 గ్రాముల బంగారం ఉంటుందని అంచనా. ఉత్పత్తి, ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. ప్రతి 1,000 టన్నుల మట్టి నుండి దాదాపు 700 గ్రాముల బంగారాన్ని తిరిగి పొందవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది.

    ముడి ఖనిజ తవ్వకం చాలా వేగంగా జరుగుతోంది. రోజుకు దాదాపు 1,000 టన్నుల మట్టిని ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో సుమారు కోటి టన్నుల ఖనిజ నిల్వలను ప్రాథమికంగా గుర్తించామని కంపెనీ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రక్రియ కనీసం పదేళ్ల పాటు కొనసాగుతుంది. బ్రిటిష్ పాలనలో ఈ ప్రాంతంలో తవ్వకాలు జరిగాయని స్థానికులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. గతంలో తవ్వకాల గొయ్యిల గుర్తులు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. తూర్పు బ్లాక్‌ను ప్రాథమిక మైనింగ్ జోన్‌గా గుర్తించింది. ఇక్కడ ఖనిజ నిక్షేపాలు ఉపరితలం నుండి 180 మీటర్ల దిగువన ఉన్నాయి..

    జియో మైసూర్ ఏటా నాలుగు లక్షల టన్నుల ఖనిజాన్ని వెలికితీసేలా, మూడు లక్షల టన్నుల తవ్విన పదార్థాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఆధునిక యంత్రాలను తెచ్చింది. కేంద్రం నుండి పర్యావరణ అనుమతిని పొందింది, అలాగే రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ నుండి పనిచేయడానికి సమ్మతి పొందింది. మైనింగ్ కార్యకలాపాలతో పాటు, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాంతానికి ముఖ్యమైన ఆర్థిక, సామాజిక ప్రయోజనాలను కూడా కలిగిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

    దాదాపు 300 మంది స్థానిక యువతకు ప్రత్యక్ష ఉపాధి లభిస్తుంది. రవాణా, సేవలు, సరఫరా కార్యకలాపాలు, వాణిజ్యం వంటి పరోక్ష ఆర్థిక కార్యకలాపాల ద్వారా ఇంకా చాలా మంది ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ప్రభుత్వం పన్నులు, ఇతర చట్టబద్ధమైన చెల్లింపుల ద్వారా కూడా ఆదాయాన్ని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు ప్రాంతంలోని స్థానిక రైతులు దాదాపు 1,500 ఎకరాలను కంపెనీకి లీజుకు ఇచ్చారు. 2017-18లో వారికి వార్షిక లీజు కింద ఎకరానికి రూ. 15,000 చెల్లించారు. మరుసటి సంవత్సరం దీనిని ఎకరానికి రూ. 16,500కి పెంచారు.

    అంతేకాకుండా జియో మైసూర్ పారిశ్రామిక ఉపయోగం కోసం ఎకరానికి రూ. 12 లక్షల విలువతో దాదాపు 350 ఎకరాలను కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఖనిజం కోసం డ్రిల్లింగ్ 60 ఎకరాల్లో చేస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో బంగారు తవ్వకాలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని అంటున్నారు. తుగ్గలి మండలంలో మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోను బంగారు తవ్వకాలు ఉన్నాయనే చర్చ నడుస్తోంది. ప్రస్తుతం తవ్వే ప్రదేశంలో బంగారు నిల్వల పరిమాణం, నాణ్యత, పరిధిని నిర్ణయించడానికి ఇంకా సమగ్ర సర్వే అవసరమని అధికారులు చెబుతున్నారు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/జొన్నగిరిలో బంగారం కోసం తవ్వకాలు.. 1000 టన్నుల మట్టిలో 700 గ్రాముల గోల్డ్!
    News/Andhra Pradesh/జొన్నగిరిలో బంగారం కోసం తవ్వకాలు.. 1000 టన్నుల మట్టిలో 700 గ్రాముల గోల్డ్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes