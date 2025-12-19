Vastu Shastra: పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను వంటగదిలో ఉంచకండి, ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు ఈ సమస్యలు రావచ్చు!
వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది, ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. వాస్తు దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయి. ఆనందంగా ఉండడానికి కూడా వీలవుతుంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం పాటించడం వలన అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందవచ్చు. వంటగదిలో పొరపాటున కూడా వీటిని పెట్టకండి
వాస్తు ప్రకారం ఇంటిని ఎప్పుడూ సానుకూల శక్తితో నిండి ఉండేటట్టు అలంకరించుకోవడం, నిర్మించడం ముఖ్యం. ఒకవేళ కనుక వాస్తు ప్రకారం ఇంటిని ఉంచినట్లయితే చాలా విధాలుగా లాభాలను పొందడానికి అవుతుంది. ఆనందం, శాంతి, ఆరోగ్యం, పురోగతి వంటి వాటిని చూడొచ్చు.
వాస్తు శాస్త్రం
అయితే ఇప్పుడు ఇంటికి వాస్తు సంబంధించి ఎలాంటి నియమాలను పాటించాలి, వేటిని ఏ దిశలో ఉంచితే మంచిది అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం. వాస్తు ప్రకారం పొరపాటున కూడా వీటిని వంటగదిలో పెట్టడం మంచిది కాదు. వంటగదిలో సానుకూల శక్తి ప్రవహించేటట్టు చూసుకోవాలి. చాలామంది తెలియక కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు. పొరపాటున కూడా వంటగదిలో ఈ వస్తువులను పెట్టొద్దు అని వాస్తు శాస్త్రం చెప్తోంది. మరి వంటగదిలో చేయకూడని తప్పులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వంటగదిలో పొరపాటున కూడా వీటిని పెట్టకండి
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం వంటగదిలో అద్దాన్ని పెట్టడం మంచిది కాదు. వాస్తు ప్రకారం వంటగదిలో అద్దం ఉండడం వలన ప్రతికూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది, సానుకూల శక్తి తొలగిపోతుంది. వాస్తు లోపాలు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. వాస్తు దోషాలు పెరిగిన కొద్దీ అదే ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులపై నేరుగా ప్రభావం చూపించడం మొదలు పెడుతుంది. ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. కాబట్టి వంటగదిలో అద్దం పెట్టడం మంచిది కాదు.
వంటగదిని ఏ దిశలో పెట్టాలి?
వంటగదిని నిర్మించేటప్పుడు కొన్నిటిని ప్రత్యేకంగా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా వంటగది సరైన దిశలో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఆగ్నేయం వైపు వంటగది ఉంటే చాలా మంచిదని చెబుతారు. ఈ దిశ అగ్ని మూలకానికి సంబంధించినది కాబట్టి ఇక్కడ వంట చేయడం చాలా శుభప్రదం అని చెప్పొచ్చు. వంటగదిని ఈ దిశలో నిర్మించడం కుదరకపోతే వాయువ్య దిశలో నిర్మించవచ్చు. ఈశాన్యం, నైరుతి, ఉత్తర దిక్కుల్లో వంటగది లేకుండా చూసుకోవాలి. వంట గది సరైన ప్రదేశంలో ఉంటే ప్రతికూల శక్తి తొలగి సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. లేదంటే ప్రతికూల శక్తితో బాధపడాల్సి ఉంటుంది. అది కుటుంబ సభ్యులందరిపై కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది.
వంటగదిలో వీటిని కూడా ఉంచకండి.
1.విరిగిపోయిన పాత్రలు:
వంటగదిలో విరిగిపోయిన పాత్రలు పెట్టడం మంచిది కాదు. వీటి వలన దురదృష్టం కలుగుతుంది, ప్రతికూల శక్తితో బాధపడాల్సి వస్తుంది.
2.పాత, పాడైపోయిన ఆహార పదార్థాలు:
పాత ఆహార పదార్థాలు, పాడైపోయినవి వంటగదిలో ఉంటే ప్రతికూల శక్తి ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
3.మందులు:
వంటగదిలో మందులు పెట్టడం మంచిది కాదు. ఇది అశుభంగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఈ తప్పు చేయకండి.
4.మురికి లేదా ఉపయోగం లేని వస్తువులు:
వంటగదిలో మురికి లేదా పనికిరాని సామాన్లు పెట్టకూడదు. వీటి వలన కూడా పాజిటివ్ ఎనర్జీ తొలగి నెగటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది.
5.నీరు లీక్ అవ్వడం:
వంటగదిలో కుళాయిలు లీక్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. నీరు లీక్ అవ్వడం వలన ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది.