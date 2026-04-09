Andhrapradesh : ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్పై రవాణా శాఖ ఉక్కుపాదం - ఐదు బస్సులు సీజ్
ఏపీలో ప్రైవేట్ బస్సుల తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలో ఐదు అంతరాష్ట్ర బస్సులను సీజ్ చేశారు.
ఏపీలో బస్సు ప్రమాదాల తర్వాత… విస్తృతంగా తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ బస్సుల విషయంలో అధికారులు కఠినంగా ముందుకెళ్తున్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్నిచోట్ల తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన ఐదు అంతర్రాష్ట్ర ప్రైవేట్ బస్సులను రవాణా శాఖ అధికారులు గురువారం సీజ్ చేశారు.
విస్తృతంగా తనిఖీలు…
హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన నగరాలకు నడిచే ఆల్ ఇండియా టూరిస్ట్ పర్మిట్ బస్సుల భద్రతా ఉల్లంఘనలను అరికట్టడం లక్ష్యంగా ఈ తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. బస్సుల్లో అక్రమంగా అదనపు డీజిల్ ట్యాంకులను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ (అత్యవసర ద్వారాల) వద్ద లగేజీని ఉంచి దారిని మూసివేయడం వంటి చర్యలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నారు.
కొన్ని బస్సుల్లో తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన అత్యవసర ద్వారాలు(వెనక భాగం) లేకపోవడం. ఎస్కేప్ హాచ్లు (పైకప్పు ద్వారాలు) సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వంటి లోపాలు బయటపడుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 8, 9 తేదీల్లో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలో ఐదు స్లీపర్ కోచ్ బస్సులను సీజ్ చేశారు.
నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకుగాను నిర్వాహకులకు రూ. 2.1 లక్షల పైగా జరిమానా విధించారు. సీజ్ చేసిన బస్సులను రాజమహేంద్రవరంలోని రీజినల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ (RTA) కార్యాలయంలో ఉంచారు. ప్రయాణికుల భద్రతే లక్ష్యంగా ఇలాంటి తనిఖీలు క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తామని…. నిబంధనలు అతిక్రమించే ప్రైవేట్ బస్సు ఆపరేటర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రవాణాశాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
