    ఫిబ్రవరి 3 నుండి 94,689 మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా కళ్లద్దాలు

    ఫిబ్రవరి 3 నుండి 94,689 మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా కళ్ళజోళ్ళు అందించనుంది ప్రభుత్వం. ఇప్పటికే ఎవరెవరికి అవసరమో పరీక్షలు చేసి గుర్తించారు అధికారులు.

    Published on: Jan 29, 2026 1:38 PM IST
    By Anand Sai
    జాతీయ అంధత్వం, దృష్టి లోపం నియంత్రణ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 3 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 94,689 మంది విద్యార్థులకు ఉచిత కళ్ళజోళ్లు పంపిణీని ప్రారంభించనుంది. ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్ర స్థాయి ప్రారంభం గుంటూరు జిల్లాలోని తెనాలిలో జరుగుతుంది. అక్కడ వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఈ కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభిస్తారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైన తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధుల పర్యవేక్షణలో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో కళ్లద్దాల పంపిణీ జరుగుతుంది.

    విద్యార్థులకు కళ్లద్దాలు
    విద్యార్థులకు కళ్లద్దాలు

    ఈ కార్యక్రమం ఎంపిక చేసిన ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న ఆరు నుండి 18 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల విద్యార్థులను లక్ష్యంగా ఉంది. గత సంవత్సరం జూలై, నవంబర్ మధ్య పారామెడికల్ ఆప్తాల్మిక్ అసిస్టెంట్లు ఈ విద్యార్థులకు కంటి పరీక్షలు నిర్వహించారు. స్క్రీనింగ్ ఫలితాల ఆధారంగా 94,689 మంది విద్యార్థులకు కళ్ళజోళ్లు అవసరమని గుర్తించారు.

    కంటి పరీక్షల సమయంలో పొందిన ప్రిస్క్రిప్షన్ల ప్రకారం అవసరమైన కళ్ళజోడులను ఇప్పటికే తయారు చేశామని, ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దశలవారీగా లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమానికి సుమారు రూ.2.52 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. పాఠశాల పిల్లలలో కంటి చూపు మెరుగుపరచడం, ముందస్తుగా గుర్తించడం, సకాలంలో చికిత్స, దీర్ఘకాలిక దృష్టి లోపాన్ని నివారించడం ఈ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం. ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాల విద్యార్థులకు అవసరమైన కంటి సంరక్షణ సేవలను ఉచితంగా పొందడం ద్వారా ఈ చొరవ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. తద్వారా వారి మొత్తం ఆరోగ్యం, విద్యా పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

    పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉచిత కంటి పరీక్షలు నిర్వహించడం, కళ్లద్దాలు పంపిణీ చేయడం కోసం గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అమలు చేస్తున్న విధానాలకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి కళ్లద్దాల పంపిణీ వార్షిక లక్ష్యాన్ని 90,000 నుండి 2.50 లక్షలకు పెంచే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఈ ఖర్చులను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 60:40 నిష్పత్తిలో పంచుకుంటున్నాయి.

    ఎంపిక చేసిన విక్రేతలు సరఫరా చేసే కళ్లద్దాల నాణ్యతను నిర్ధారించడానికి అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని ఇప్పటికే అధికారులు చెప్పారు.

