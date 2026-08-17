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    Tirumala Garuda Seva : తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అప్డేట్ - ఈనెలలో రెండుసార్లు గరుడ వాహన సేవ

    Tirumala Garuda Seva : తిరుమలలో ఆగస్టు 17న గరుడ పంచమి వేడుకలు, ఆగస్టు 28న శ్రావణ పౌర్ణమి గరుడ సేవను టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహించనుంది. మలయప్పస్వామి మాడ వీధుల్లో గరుడ వాహనంపై ఊరేగి భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

    Published on: Aug 17, 2026, 07:01:00 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    Tirumala Garuda Seva : కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమలలో శ్రీవారి ఆలయంలో గరుడ పంచమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆగస్టు 17వ తేదీ సోమవారంనాడు విశేష ఉత్సవాన్ని నిర్వహించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఈ పవిత్రమైన రోజున స్వామివారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహనసేవ అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. రాత్రి 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు శ్రీ మలయప్పస్వామివారు తన ఇష్టవాహనమైన గరుడునిపై అధిష్టించి, నాలుగు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులకు దివ్య దర్శనాన్ని ప్రసాదిస్తారు.

    తిరుమల
    తిరుమల

    గరుడ పంచమి పూజ ప్రాశస్త్యం…

    తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రతి ఏటా గరుడ పంచమి ఉత్సవాన్ని ఎంతో ఘనంగా, సాంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహిస్తారు. హిందూ సంప్రదాయంలో ఈ పండుగకు అత్యంత విశిష్టమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. కొత్తగా వివాహమైన నూతన దంపతులు తమ వైవాహిక జీవితం ఎల్లప్పుడూ ఆనందదాయకంగా, మంగళకరంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ గరుడ పంచమి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.

    అంతేకాకుండా, మహిళలు తమకు జన్మించే సంతానం గరుడునిలాగే మహా బలశాలిగా, అత్యుత్తమ వ్యక్తిత్వం, సద్గుణాలు కలిగిన వ్యక్తిగా రూపుదిద్దుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ రోజున ప్రత్యేక పూజలు, నోములు నోచుకోవడం తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారం.

    ఆగస్టు 28న శ్రావణ పౌర్ణమి గరుడ సేవ…

    గరుడ పంచమితో పాటు ఈ నెలలోనే మరో ముఖ్యమైన వాహనసేవ భక్తులకు అందుబాటులోకి రానుంది. ఆగస్టు 28వ తేదీన శ్రావణ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని తిరుమలలో టీటీడీ మరోసారి గరుడసేవను అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించనుంది.

    ఆ రోజు రాత్రి 7 గంటల నుంచి 9 గంటల మధ్యలో శ్రీ మలయప్పస్వామివారు సర్వభూపాల శోభితుడై గరుడ వాహనంపై వేంచేసి మాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. ప్రతినెలా పౌర్ణమికి నిర్వహించే గరుడ సేవలో భాగంగా శ్రావణ పౌర్ణమి నాటి ఉత్సవానికి విపరీతమైన భక్తజనం తరలివచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

    ఈ వరుస గరుడ వాహన సేవలతో తిరుమల గిరులు గోవింద నామస్మరణతో మారుమోగనున్నాయి. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లను సిద్ధం చేస్తోంది.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/Tirumala Garuda Seva : తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అప్డేట్ - ఈనెలలో రెండుసార్లు గరుడ వాహన సేవ
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