గరుడ పురాణం: మీ ఆయుష్షును తగ్గించే ఆ 5 అలవాట్లు ఇవే!
రోజువారీ జీవనశైలిలో చేసే కొన్ని తప్పులు కూడా ఆయుష్షుపై ప్రభావం చూపుతాయని పేర్కొంది. బ్రహ్మ ముహూర్తాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం, తామసిక ఆహారం తీసుకోవడం, అనీతికరమైన సంబంధాలపై వ్యామోహం, అహంకారంతో పెద్దలను అవమానించడం ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని గరుడ పురాణంలో వివరించబడింది.
సనాతన ధర్మ గ్రంథాలలో గరుడ పురాణానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇది మరణం, కర్మ సిద్ధాంతం, పరలోక ప్రయాణం గురించి మాత్రమే కాకుండా, మనిషి భూమిపై జీవించాల్సిన విధానం గురించి కూడా దిశానిర్దేశం చేస్తుంది. గరుడ పురాణం ప్రకారం, మనిషి అకాల మరణానికి బాహ్య కారణాలు కంటే, తన రోజువారీ జీవనశైలిలో చేసే పొరపాట్లే ప్రధాన కారణం. ఏ తప్పులు చేయడం వల్ల ఆయుష్షు క్షీణిస్తుందో తెలుసుకోండి.
మనిషి ఆయుష్షును హరించే దురలవాట్లు
అకాల మరణం అనేది అకస్మాత్తుగా సంభవించేది కాదు. మన రోజువారీ అలవాట్లు తెలియకుండానే ఆ యమపాశాన్ని మనవైపు ఆకర్షిస్తుంటాయి. భగవాన్ విష్ణువు గరుత్మంతుడికి వివరించినట్లుగా, మనిషి తన ఆయుష్షును తగ్గించుకునే ఐదు ముఖ్యమైన మార్గాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. బ్రహ్మ ముహూర్తాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం
సూర్యోదయానికి ముందు ఉండే సమయాన్ని 'బ్రహ్మ ముహూర్తం' అంటారు. ఇది ఆరోగ్యానికి, బుద్ధి వికాసానికి, ఆయుష్షు పెంపునకు అత్యంత అనువైన సమయం. ఈ సమయంలో వచ్చే స్వచ్ఛమైన గాలి శరీరంలోని రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. దురదృష్టవశాత్తూ, నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో చాలామంది ఈ సమయానికి గాఢ నిద్రలో ఉంటున్నారు. శాస్త్రం చెబుతున్న దాని ప్రకారం, బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేచి భగవంతుని స్మరించుకునే వారు దీర్ఘాయుష్మంతులు అవుతారు. ఆలస్యంగా నిద్రలేవడం వల్ల శరీరంలోని ప్రాణశక్తి దెబ్బతింటుంది.
2. తామసిక ఆహారపు అలవాట్లు
ఆహారమే మన వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. రాత్రి మిగిలిపోయిన పదార్థాలు (వాసీ ఆహారం), మాంసాహారం, మత్తునిచ్చే పదార్థాలు శరీరంలో విషతుల్యాలను పెంచుతాయి. ఇలాంటి తామసిక ఆహారం జఠరాగ్నిని మందగింపజేయడమే కాకుండా, శరీరంలో ప్రతికూల శక్తిని నింపుతుంది. క్రమం తప్పకుండా ఇలాంటి ఆహారం తీసుకునే వారి ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణించి, ఆయుష్షు తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడూ వేడిగా, సాత్వికంగా ఉండే ఆహారమే శరీరానికి రక్షణ కవచం.
3. పరస్త్రీ, పరపురుషులపై వ్యామోహం
అనీతికరమైన సంబంధాలు, విచ్చలవిడి కామవాంఛ మనిషిని భౌతికంగా, మానసికంగా బలహీనపరుస్తాయి. గరుడ పురాణం దీనిని ఘోరమైన పాపంగా పరిగణిస్తుంది. ఇంద్రియ సుఖాల కోసం తాపత్రయపడే వ్యక్తి తనలోని ఓజస్సును కోల్పోతాడు. ఇది తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళనకు దారితీసి, అకాల మరణానికి ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. సంయమనంతో కూడిన పవిత్ర జీవనమే మనిషికి ఆయువునిస్తుంది.
4. అహంకారం
మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ అన్నది కేవలం మాటలు కాదు, జీవన సూత్రం. తల్లిదండ్రులు, గురువులు, వృద్ధులను అవమానించడం అత్యంత పెద్ద పాపం. అహంకారంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి పెద్దలను తృణీకరించే వారికి లక్ష్మీకటాక్షం ఉండదు, ఆయుష్షు కూడా తరిగిపోతుంది. పెద్దల దీవెనలు ఆయుష్షును పెంచితే, వారి కన్నీరు లేదా శాపం ఆయుష్షును హరించివేస్తాయి.
5. అపరిశుభ్రత
శరీరశుద్ధి లేని చోట దైవం ఉండదు. క్రమపద్ధతిలో స్నానం చేయకపోవడం, మురికి బట్టలు ధరించడం, పరిసరాలను అపరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం వల్ల ప్రతికూల శక్తులు ఆ వ్యక్తిని ఆవహిస్తాయి. అపవిత్రత అంటే కేవలం శారీరక మురికి మాత్రమే కాదు, మలినమైన ఆలోచనలు కూడా. పరిశుభ్రమైన అలవాట్లు ఉన్నచోట రోగాలకు తావుండదు, ఫలితంగా ఆయుష్షు వృద్ధి చెందుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More