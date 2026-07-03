Vastu: ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఈ నీళ్లు చిలకరించండి.. వాస్తు దోషాలు తొలగి, లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది!
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వాస్తు ప్రకారం అత్యంత కీలకమైన స్థానం. అక్కడ పసుపు నీళ్లు చిలకరించడం వల్ల సానుకూల శక్తి పెరిగి, ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడుతుందని నమ్మకం. ఈ పరిహారం చేసే సరైన విధానం, గురువారం ప్రత్యేకత, పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలుసుకోండి.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటి ప్రధాన ద్వారం కేవలం రాకపోకలకు మార్గం మాత్రమే కాదు, అది సానుకూల శక్తిని లోపలికి రప్పించే ద్వారం. ప్రవేశ ద్వారం శుభ్రంగా, దోషరహితంగా ఉంటేనే ఆ ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. ఈ రోజుల్లో వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్న ఒక చిన్న, ప్రభావవంతమైన పరిహారం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వాస్తులో ప్రధాన ద్వారం ప్రాముఖ్యత
ఇంటికి ముఖద్వారమే ముఖచిత్రం. వాస్తు ప్రకారం, ప్రధాన ద్వారం వద్ద నెగటివ్ ఎనర్జీ పేరుకుపోతే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనవసర గొడవలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. అందుకే పురాతన కాలం నుంచి ప్రవేశ ద్వారాలను గడపతో నిర్మించి, పసుపు, కుంకుమలతో అలంకరించడం మన సంప్రదాయం. ఈ క్రమంలో 'పసుపు నీళ్ల' చిలకరింపు అనేది ఒక శక్తివంతమైన వాస్తు పరిహారంగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది.
పసుపు నీళ్ల చిలకరింపు: ఎందుకు అంత ప్రత్యేకం?
హిందూ ధర్మంలో పసుపును అత్యంత పవిత్రమైనదిగా, శుభసూచకంగా భావిస్తారు. ఇది కేవలం వంట గదిలో వస్తువు మాత్రమే కాదు, ఇంటిని శుద్ధి చేసే క్రిమిసంహారిణిగా, ఆధ్యాత్మికంగా సానుకూలతను నింపే దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. పసుపులోని గుణాలు దుష్టశక్తులను తరిమికొట్టి, లక్ష్మీదేవిని ఇంటికి ఆహ్వానిస్తాయని నమ్మకం.
పసుపు నీళ్లు చిలకరించే సరైన విధానం
ఈ పరిహారాన్ని ఆచరించడానికి పెద్దగా శ్రమ పడనక్కర్లేదు, కానీ కొన్ని నియమాలు పాటించాలి:
శుభ్రత: ముందుగా ప్రధాన ద్వారాన్ని, గడపను నీటితో శుభ్రంగా కడిగి ఆరనివ్వాలి.
మిశ్రమం: ఒక శుభ్రమైన పాత్రలో తగినంత నీరు తీసుకుని, అందులో చిటికెడు పసుపును కలపండి. ఎక్కువ పసుపు వేస్తే గడపపై మరకలు పడే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి పరిమితంగా వాడండి.
చిలకరించండి: ఈ పసుపు నీటిని ఇంటి బయటి భాగంలో, గడపకు ఇరువైపులా నెమ్మదిగా చిలకరించండి.
శుభ దినం: గురువారం రోజున ఈ పని చేయడం అత్యంత ఫలప్రదం. ఏ రోజైనా చేయవచ్చు, కానీ గురువారం లక్ష్మీ నారాయణులకు ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో ప్రత్యేక ఫలితాలు ఉంటాయి.
రాహు-కేతు దోషాలు తొలగిపోతాయా?
చాలా కుటుంబాల్లో ఎటువంటి కారణం లేకుండానే నిరంతరం గొడవలు జరగడం, చేపట్టిన పనుల్లో అడ్డంకులు ఎదురుకావడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం వీటిని రాహు-కేతువుల ప్రభావంగా పరిగణిస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో పసుపు నీళ్లను చిలకరించడం వల్ల ఆ గ్రహ దోషాల తీవ్రత తగ్గుతుందని వాస్తు నిపుణులు చెబుతారు. ఇది ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రశాంతంగా మార్చడమే కాకుండా, లక్ష్మీదేవికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
ప్రధాన ద్వారం వద్ద చేయకూడని పొరపాట్లు
వాస్తు ఫలితాలు వంద శాతం అందాలంటే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఎప్పుడూ చెత్తాచెదారం ఉండకూడదు.
విరిగిన వస్తువులను లేదా పాత చెప్పులను గడప వద్ద ఉంచకండి.
ప్రధాన ద్వారం వద్ద డస్ట్బిన్ (చెత్తబుట్ట) అసలు ఉంచకూడదు.
పసుపు నీళ్లు చిలకరించేటప్పుడు మనసులో పాజిటివ్ సంకల్పంతో ఉండండి.
అత్యుత్సాహం లేదా తొందరపాటు లేకుండా నిదానంగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More