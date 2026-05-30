    గరుడ పురాణం: ఈ 7 మహాపాపాలు చేస్తే నరకంలో దారుణమైన శిక్షలు తప్పవు

    గరుడ పురాణం ప్రకారం ద్రోహం, దొంగతనం, గోహత్య వంటి 7 మహాపాపాలు చేసే వారికి మరణానంతరం నరకంలో తీవ్రమైన శిక్షలు పడతాయి. ఆ పాపాలు ఏంటి, వాటి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

    Published on: May 30, 2026 12:57 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    హిందూ ధర్మంలో గరుడ పురాణానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. మరణం తర్వాత జీవుడి ప్రయాణం ఎలా ఉంటుంది, మనం చేసే పాపపుణ్యాలకు ఎలాంటి ఫలితాలు దక్కుతాయి, స్వర్గ నరకాల గురించిన పూర్తి వివరాలను ఈ పురాణంలో వివరించారు. మానవుడు చేసే మంచి, చెడు కర్మలను బట్టి 84 లక్షల జీవరాశుల చక్రంలో తిరగాల్సి వస్తుందని శ్రీమహావిష్ణువు గరుత్మంతుడికి వివరించినట్లు ఇందులో పేర్కొన్నారు. పాపాలు చేసే వారు నరకంలో ఘోరమైన యాతనలు అనుభవిస్తారని, పుణ్యం చేసుకునే వారికి ఉత్తమ గతులు లభిస్తాయని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా యమలోకంలో తీవ్రమైన శిక్షలు పడేలా చేసే ఆ 7 మహాపాపాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    గరుడ పురాణం
    84 లక్షల జీవరాశుల చక్రం

    మానవుడు తన కర్మల ఆధారంగానే వివిధ జన్మలు ఎత్తుతాడు. వృక్షాలు, తీగలు, పర్వతాలు, కీటకాలు, పశువులు, పక్షులు, జలచరాలుగా పుట్టిన తర్వాతే చివరకు మానవ జన్మ లభిస్తుంది. పాపాలు చేసే వారు నరకయాతన అనుభవించిన తర్వాత, మళ్లీ ఈ కింది స్థాయి జన్మల చక్రంలో ఇరుక్కుపోతారు. కేవలం సత్కర్మలు చేయడం, పాపాలకు దూరంగా ఉండటం ద్వారానే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.

    భయంకరమైన వైతరణి నది

    గరుడ పురాణంలో వైతరణి నది గురించి అత్యంత భయానక వర్ణన ఉంది. పాపాత్ములు యమలోకానికి వెళ్లే దారిలో ఈ నదిని దాటాల్సి ఉంటుంది. ఈ నది నిండా మరుగుతున్న నీరు, రక్తం, చీము ప్రవహిస్తుంటాయి. బ్రహ్మహత్య, గోహత్య, గర్భస్రావం, దొంగతనం, నమ్మకద్రోహం, ఇతరుల ధనాన్ని అపహరించడం వంటి మహాపాపాలు చేసిన వారిని యమదూతలు ఈ నదిలోకి విసిరేస్తారు. అక్కడ వారు వర్ణించనలవి కాని నరకాన్ని చూస్తారు.

    బ్రహ్మహత్య, గోహత్య - మహా ఘోరమైన పాపాలు

    గరుడ పురాణం ప్రకారం బ్రహ్మహత్య, గోహత్యలను అన్నింటికంటే పెద్ద పాపాలుగా పరిగణించారు. బ్రాహ్మణుడిని లేదా ఆవును చంపే వారికి నరకంలో తీవ్రమైన శిక్షలు ఉంటాయి. గర్భస్రావానికి ఒడిగట్టడాన్ని కూడా బ్రహ్మహత్యతో సమానమైన పాపంగా చెప్పారు. ఇలాంటి పాపులను యమదూతలు ఇనుప మేకులు ఉన్న నేలపై ఈడ్చుకుంటూ తీసుకెళ్తూ, తీవ్రంగా కొడతారు.

    నమ్మకద్రోహం, దొంగతనానికి దారుణమైన శిక్ష

    ఎవరినైనా నమ్మించి మోసం చేయడం, నమ్మకద్రోహానికి పాల్పడటం లేదా ఇతరుల సొమ్మును దౌర్జన్యంగా లాక్కోవడం వంటి పనులు చేసే వారికి ప్రత్యేక నరకం ఉంటుంది. యమదూతలు ఇలాంటి వారిని మరుగుతున్న నూనె బాణలిలో వేస్తారు. దొంగతనాలకు పాల్పడే వారిని ఇనుప శూలాలతో పొడుస్తారు. తాము చేసిన మోసానికి తగినట్లుగానే అక్కడ అంతకు కొన్ని వందల రెట్లు బాధను అనుభవించాల్సి వస్తుంది.

    గురువులు, దేవతలు, వేదాల నింద

    మనకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే గురువులను, నమ్ముకున్న దేవతలను, పవిత్ర వేద పురాణాలను, శాస్త్రాలను నిందించే వారికి నరక బాధలు తప్పవు. ఇలాంటి వారు యమలోకంలోని దక్షిణ ద్వారం గుండా ప్రవేశిస్తారని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. అక్కడ వీరి కర్మలపై యమధర్మరాజు అత్యంత కఠినమైన తీర్పును ఇస్తాడు.

    ఇతరుల ఇళ్లను, ఆస్తులను తగులబెట్టడం

    స్వార్థంతో ఇతరుల ఇళ్లకు, గ్రామానికి లేదా అడవులకు నిప్పు పెట్టి మూగజీవాలకు, మనుషులకు కష్టం కలిగించే వారిని మహాపాపులుగా పేర్కొన్నారు. యమదూతలు వీరిని అగ్నిగుండంలోకి నెట్టేస్తారు. ఆ మంటల్లో కాలిపోతూ దాహంతో నీరు అడిగితే, మరుగుతున్న నూనెను నోట్లో పోస్తారు. దాంతో అంతర్గత అవయవాలన్నీ కాలిపోయి, మాట్లాడే స్థితిని కూడా కోల్పోతారు.

    నరక బాధల నుంచి విముక్తి మార్గం ఇదే

    నరక బాధల నుంచి తప్పించుకోవడానికి కేవలం మంచి కర్మలు, దానధర్మాలు, పుణ్యకార్యాలు, భగవన్నామ స్మరణ మాత్రమే మార్గాలని గరుడ పురాణం స్పష్టం చేస్తోంది. చేసిన తప్పులను పశ్చాత్తాపంతో దిద్దుకుని, సన్మార్గంలో నడిచినప్పుడే జీవుడు ఈ కర్మల నుంచి బయటపడతాడు.

    మనం చేసే ప్రతి పాపానికి ఫలితం అనుభవించడం ఖాయమని గరుడ పురాణం మనల్ని హెచ్చరిస్తోంది. దొంగతనం, ద్రోహం, హత్య, నిందలు, ఇతరులను హింసించడం వంటి మహాపాపాలకు దూరంగా ఉండాలి. జీవితంలో సత్కర్మలు చేస్తూ, ఇతరులకు కీడు తలపెట్టకుండా, దైవచింతనతో గడిపితే ఈ లోకంలో సుఖసంతోషాలు లభించడమే కాకుండా మరణానంతరం కూడా ఉత్తమ గతులు సిద్ధిస్తాయి.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Rasi Phalalu/గరుడ పురాణం: ఈ 7 మహాపాపాలు చేస్తే నరకంలో దారుణమైన శిక్షలు తప్పవు
